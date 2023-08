Els vigilants de l'aeroport del Prat negocien millores a contrarellotge per evitar la vaga

Els vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat negocien aquest dilluns amb l'empresa adjudicatària per evitar l'inici de la vaga indefinida aquest dijous, en una reunió amb la mediació del Departament de Treball. Els treballadors dels controls reclamen a l'empresa I-sec més personal, que garanteixi els descansos de 10 minuts i aparcament gratuït.

La plantilla està formada per unes 500 persones que han fet 20.000 hores extres en els últims quatre mesos. La càrrega de feina ha provocat que els índexs de baixa estiguin "disparats" en comparació amb altres infraestructures, segons el representant de CSIF, José Fidel Gómez. "La gent viu allà. Les jornades s'allarguen 12 hores i es treballa 17 dies seguits", ha dit.

Els vigilants de seguretat han demanat a l'empresa que compleixi els acords anteriors i que incrementi la plantilla, sobretot en el cas de les dones. Encara que és obligatori que en cada filtre de seguretat hi hagi un home i una dona com a mínim, actualment la taxa d'ocupació femenina és del 35%. Això obliga les treballadores a fer les inspeccions en més d'un arc de seguretat a l'hora.

Una altra reclamació és percebre un plus d'idiomes que reconegui el fet que tots els empleats estan obligats a dominar l'anglès. I també demanen tenir plaça de pàrquing i no hagin de gastar-se 440 euros l'any en estacionar els seus vehicles.

Els vigilants de seguretat de l'aeroport Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat estan convocats a anar a una vaga indefinida de dijous a dilluns, a partir d'aquest dia 10, en ple pic de vacances. Els membres del comitè d'empresa van votar fer tres torns d'aturades: a la matinada de 4 hores a 7 h, al matí de 9 h a 11 h i a la tarda de 4 h a 6 h.

Crítiques a Aena i denúncies a Inspecció

Els sindicats carreguen contra el gestor aeroportuari Aena per desentendre's del cas, remarcant que el servei de seguretat està subcontractat i que "té l'obligació de vigilar" les companyies. "El paper d'Aena és contractar l'empresa més barata", lamenta Gómez. El gestor públic assegura que el conflicte és específic de l'empresa subcontractada, i que fou licitat per contractació pública, per 30,41 milions bruts per garantir el servei un any.

La plantilla ha arribat a denunciar l'empresa a Inspecció de Treball, que ha proposat sancionar Aena, I-Sec i Trablisa. Suggereix un expedient d'infracció contra l'operador públic per incomplir la prevenció de riscos dels vigilants de la T2, on ha detectat "risc mitjà de posicions forçades" i "risc de manipulació manual de càrregues que pot arribar a no ser acceptable", manipulant safates de pes superior a 17 quilos. Aena detalla que la problemàtica "ja s'ha atès".