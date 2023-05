Un enorme desplegament policial blinda la Bonanova i evita enfrontaments en un barri amb molta tensió

Un enorme desplegament policial dels Mossos d'Esquadra ha blindat la plaça de la Bonanova, a Barcelona, i ha evitat enfrontaments malgrat els centenars de persones que s'han acostat aquest dijous a la tarda a la zona, en defensa dels dos centres socials ocupats d'aquest barri de la zona alta o, en contra seva, per a demanar el seu desallotjament.

Encara que porten anys ocupats, els centres socials La Ruïna i El Kubo s'han convertit en matèria d'actualitat les últimes setmanes, arran de les manifestacions i protestes que ha alimentat l'extrema dreta —Vox, Cs i Valents— amb la intenció de pescar alguns vots de cara a les eleccions municipals del dia 28.

La Ruïna i El Kubo han tornat a sonar arran de les protestes alimentades per l'extrema dreta

Vianants curiosos i partidaris del desallotjament han esperat l'arribada de les dues manifestacions de signe contrari, fins que, a dos quarts de set de la tarda, en un clima de tensió, els Mossos d'Esquadra han començat a fer-los fora de la plaça de la Bonanova, situada a l'adinerat districte de Sarrià. Fonts policials han confirmat la presència de 300 agents dels Mossos, a més de 80 membres de la Guàrdia Urbana.

El desplegament policial també ha comptat amb helicòpters i drons, encarregats de vigilar la trobada entre la protesta convocada pel Centre Social Okupat La Ruïna, que ha arrencat a la plaça Lesseps —al barri de Gràcia—, i els manifestants partidaris del desallotjament, liderats per l'empresa de desnonaments extrajudicials Desokupa, amb forts vincles amb la ultradreta.

L'edifici de pisos El Kubo va ser ocupat per primera vegada el 2016. La Ruïna, la casa modernista del costat, el 2019. Durant aquests anys, no s'han generat gairebé mai problemes de convivència amb la comunitat de veïns. Ara, no obstant això, amb les eleccions municipals molt a la vora, sembla que són un gran obstacle per a la seguretat del barri. O almenys això és el que reclamaven representants de Vox i Ciutadans cada dimarts des de fa tres setmanes en diferents mobilitzacions convocades a la plaça de la Bonanova.

Què opinen els veïns de la Bonanova?

"És un muntatge polític, sense cap mena de dubte. En les últimes municipals, Ciutadans va treure el 27% dels vots en aquest barri i provoquen tot això per recollir les quatre engrunes que els queden", assegura en Jordi, un veí que rondava els 70 anys. "Fa anys que passejo el meu gos de dia i de nit i mai he tingut cap problema", ha afegit. Al seu costat, la Margarita assenteix i afirma que és un "escàndol" com han aprofitat el període de campanya electoral.

Els veïns asseguren que mai han tingut cap problema

L'Enric, que també els acompanyava, no defensa l'ocupació "encara que siguin pisos de la Sareb" i assegura que "haurien d'haver-los fet fora fa anys". Malgrat tot, explica que passa per allà sovint i mai ha patit "molèsties".

Per part seva, l'Artur, pare de família i amb domicili al carrer Mandri, assenyala que el cas "s'ha polititzat massa" i que "s'han de buscar solucions perquè els ocupes no visquin d'aquesta manera". No tot és "blanc o negre", afirma, però "el que no pot ser és que s'estiguin cridant consignes de 'Rates fora de la Bonanova'. No són rates, són persones".

A l'espera de la confrontació

A mesura que ha avançat la tarda, la tensió ha anat augmentant i a la banda que dona suport al desallotjament s'han sentit petards i càntics de "a por ellos". Albert Palacio, portaveu de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC), ha alertat que es tracta d'un "nivell tres sobre quatre", que s'activa en casos com "un partit del Barça-Madrid conflictiu" o en una "visita d'un cap d'Estat". Com a mesura preventiva, les forces de l'ordre públic han clausurat els negocis de la zona i han buidat el pàrquing de la plaça de la Bonanova. Passades les nou de la nit, la confrontació encara no havia arribat.