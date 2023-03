Entra en funcionament la nova targeta de mobilitat T-16 al Camp de Tarragona, Lleida i Girona

Aquest dilluns ha entrat en funcionament la nova targeta de mobilitat T-16 al Camp de Tarragona, Lleida i Girona. La targeta, que substitueix l'antiga T-12, és gratuïta, unipersonal i vàlida fins als setze anys. El nombre de viatges a la zona tarifària de residència és il·limitat. La T-16 ja s'aplicava a l'àrea metropolitana de Barcelona des de feia uns anys i fa unes setmanes va arribar a les corones 2, 3, 4, 5 i 6 de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

La nova T-16, a diferència de la T-12, s'amplia dels 12 als 16 anys. Substitueix de manera definitiva la T-12, tot i que aquesta es podrà seguir utilitzant fins que el menor compleixi els tretze anys.

La targeta es pot sol·licitar a través de centres d'atenció al client de cada Autoritat Territorial de la Mobilitat, a punts habilitats o en línia. De fet, el Departament de Territori ha posat en marxa un web on hi ha la informació sobre com poder fer la sol·licitud, que varia segons cada zona territorial. Cal renovar-la un cop a l'any, dotze mesos després d'haver fet la primera validació.

De moment, la T-16 encara no ha arribat a la setena corona de l'ATM, és a dir, a les comarques del Ripollès, Osona, Solsonès i el Berguedà. Ho farà en els pròxims mesos, cap a la tardor, al mateix temps que la T-Mobilitat.

La T-Jove, a partir de l'abril

En aquesta mateixa línia, la nova T-Jove fins als 30 anys -abans fins als 25- estarà operativa a Lleida, Girona i el Camp de Tarragona, per primera vegada, a partir del pròxim 17 d'abril. La targeta permetrà un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els modes de transports integrats al respectiu sistema tarifari i tindrà una validesa de 90 dies.

Amb la bonificació del 50% de l'Estat espanyol, la T-Jove tindrà un cost de 47 euros a l'ATM de Girona, 40,20 euros a l'ATM de Lleida i de 46,60 euros a l'ATM del Camp de Tarragona. A Barcelona ja s'aplica des del 15 de març.