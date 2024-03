ERC celebra la candidatura de Puigdemont però rebutja la llista unitària mentre el PSC insisteix en "passar pàgina"

Sense gaires sorpreses, Carles Puigdemont va confirmar finalment dijous des de l'Ajuntament d'Elna, a la Catalunya Nord, que serà el candidat de Junts a les eleccions catalanes del 12 de maig. Ho va fer amb una compareixença en què va mostrar la seva intenció de "restituir" la seva presidència que l'aplicació del 155 va impedir.

La irrupció de Puigdemont ja ha provocat tota mena de reaccions entre la resta de partits catalans. La primera ha sigut la dels republicans, a qui l'expresident va enviar diversos dards pel que fa a la gestió del Govern, l'estratègia de negociació amb l'Estat o la convocatòria anticipada d'eleccions. "No és el mateix reunir-se a la Moncloa, que és com jugar al Bernabeu amb l'àrbitre i el VAR a favor dels locals, que fer-ho a Suïssa amb mediació internacional, que és com jugar a Wembley amb àrbitres neutrals", va dir.

Malgrat els retrets, Puigdemont va fer una crida per obrir la seva candidatura a altres sectors de l'independentisme i va expressar el seu desig de concórrer plegats als comicis amb una llista unitària, recordant que ni ERC ni Junts en solitari han aconseguit ser primera força al Parlament ni el 2017 ni el 2021. Una proposta que ERC ja ha rebutjat amb contundència: "Una llista única enmig de retrets és repetir errors del passat".

"Si de debò volen refer la unitat d'acció, que comencin per sumar-s'hi"

Els republicans veuen possible "espais" per "refer ponts", com per exemple "donant suport" a la proposta del Govern per a un finançament singular. "Si de debò volen refer la unitat d'acció, que comencin per sumar-s'hi", han indicat els republicans.

Alhora, ERC ha celebrat alhora que "el centre dreta independentista" ja tingui candidat i "que ara també aposti pel referèndum pactat". Els republicans han fet bandera que l'estratègia de la negociació "doni fruits com la Llei d'amnistia" i que apropi Catalunya "al final de la repressió".

Finalment, el partit republicà ha exigit a Junts que "deixi clar" si donarà suport a un govern presidit per un partit independentista "i tornarà a investir el president Aragonès o seguiran prioritzant els pactes amb altres actors".

"Passar pàgina"

Per la seva banda, Salvador Illa ha mostrat "tot el respecte del món" pels processos de presa de decisions de les altres formacions polítiques, en relació a la tria de Carles Puigdemont com a cap de cartell de Junts per al pròxim 12-M. El candidat del PSC ha dit, però, que el seu partit seguirà amb el plantejament de "passar pàgina d'una anys que no han estat bons per a Catalunya".

En paral·lel, l'alcalde de Barcelona, el també socialista Jaume Collboni, ha opinat que la candidatura de Puigdemont entra "dins del previsible", però ha coincidit amb el primer secretari de la seva formació que "els catalans no volen tornar enrere" i que el que cal és "passar pàgina".

Una nova enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) va situar el partit de Salvador Illa al capdavant de les eleccions del 12 de maig, amb un avantatge bastant clar sobre ERC i Junts, que es disputarien la segona plaça. Amb tot, el sondeig dibuixa un escenari bastant obert, ja que no assegura cap majoria que políticament garanteixi l'estabilitat del futur Govern. Conscient d'això, Puigdemont va afirmar que el 12-M caldrà triar entre "els que volen acabar la feina d'enfonsar la nació i inscriure Catalunya en el conjunt de les regions espanyoles" i "els que volen acabar la feina per tal que Catalunya sigui reconeguda entre les nacions independents del món".