ERC i el Govern de Barcelona acorden els pressupostos municipals 

El Govern municipal de Barcelona i ERC arriben a un primer pacte per acordar "el gruix principal" dels pressupostos de la ciutat. En una roda de premsa, l'alcaldessa Ada Colau i el cap de files dels republicans a l'Ajuntament barceloní, Ernest Maragall, han anunciat que el pressupost augmentarà enguany fins a la xifra dels 3.000 milions d'euros, gràcies al "desencallament" d'una partida pressupostària de 100 milions dedicada a habitatge i la lluita contra l'emergència climàtica. Encara queden "serrells", "petits projectes" per tancar, segons ha expressat Colau, que ambdós grups esperen poder resoldre definitivament la setmana vinent.



Lluny de les tenses relacions que van marcar la campanya electoral del passat 26 de maig i les posteriors negociacions d'investidura, tant Colau com Maragall han tingut paraules d'agraïment a ambdós grups: "Hem treballat i molt bé amb ERC i en concret amb Ernest Maragall. Vull agrair el to i l'actitud propositiva plantejada per arribar a aquest principi d'acord", ha expressat l'alcaldessa. Per part seva, Maragall ha afirmat que "no és el seu pressupost, però és un bon pressupost" i ha valorat la feina dels dos encarregats de pilotar les converses, el regidor dels comuns Jordi Martí i el regidor republicà Jordi Castellana.

Tots dos representants municipals han valorat que les xifres plantejades "porten el pressupost al límit" i que s'augmentaran les inversions quatre punts percentuals, passat del 14 al 18%: "Barcelona és una ciutat sanejada reconeguda internacionalment. No està endeutada. I mereix ampliar la capacitat d'inversió", ha afirmat Colau. Maragall ha destacat que els dos grans objectius d'aquests pressupostos seran l'àmbit de l'educació i l'ocupabilitat.



El pressupost, però, no contempla una de les apostes d'aquest mandat que més polseguera va aixecar durant l'anterior: l'ampliació del Tramvia de les Glòries fins a Verdaguer entrant per l'avinguda Diagonal. "Està tot preparat, i farem tot el que estigui en les nostres mans per començar com bans millor, però no hi ha partida perquè cal acordar amb la Generalitat quin serà l'acord financer que faci possible el tramvia". La connexió del Tramvia, actualment present a banda i banda de la ciutat i que es volia connectar per la Diagonal, va ser rebutjada en un primer moment per ERC, un fet que va crispar les relacions amb els Comuns, però finalment va ser acceptada pel ple ara fa un any.



Negociacions de pressupotos en paral·lel

Tot i que l'alcaldessa ha assegurat que les negociacions amb ERC han estat estrictament limitades a parlar sobre el pressupost municipal, aquest diàleg es dóna en paral·lel a la maquinària per aprovar els pressupostos de la Generalitat i a l'Estat, on tots dos espais polítics juguen un paper fonamental. A més, tant Colau com Maragall han reconegut que les xifres municipals van lligades a allò que s'aconsegueixi a les administracions superiors: "Cada pressupost té la seva negociació, és clar. Dit això, nosaltres hem intensificat les converses al Parlament perquè hi hagi pressupostos i es comencin a revertir les retallades en el marc català. S'està avançant en aquest sentit", explicava Colau.



Poc després de la compareixença, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, anunciava que l'acord pressupostari amb els Comuns a la Generalitat és "imminent": "Després de mesos de negociacions intenses, s'aprovarà un projecte de pressupostos aquest gener que projectarà la Catalunya del futur". El darrer acord en l'àmbit de la Generalitat va ser una entesa sobre la política fiscal que augmentaria la recaptació entre les rendes més altes.



L'altre front és l'estatal, amb un Executiu espanyol de coalició recentment estrenat que ara afrontarà el repte dels pressupostos sense l'aval d'ERC confirmat tot i l'abstenció del grup al Congrés per permetre la investidura de Pedro Sánchez, com ja han expressat. Colau ha destacat la necessitat de revertir també la política municipal impulsada per l'exministre Cristòbal Montoro, que va permetre la reforma de les lleis de base de règim local, "escanyant" el marc de finançament de municipis i ciutats: "Cal canviar aquest marc d'austeritat que perjudica el bon funcionament dels serveis públics".