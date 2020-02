ERC i JxCat afronten la taula de diàleg com una "oportunitat" malgrat l’escepticisme envers el Govern espanyol

Dimecres arrencarà a la Moncloa la taula de diàleg entre els governs català i espanyol i l’espai per abordar el conflicte polític acapara bona part de l’actualitat política i de les declaracions que s’han fet aquest cap de setmana. Dirigents de JxCat, ERC, el PSC i el mateix president espanyol, Pedro Sánchez, s’hi han referit les darreres hores. En tots els casos hi ha la coincidència d’apostar pel diàleg per abordar el conflicte, si bé les expectatives i, sobretot, els punts de partida de les diferents parts es mantenen molt allunyats. L’independentisme aposta per aconseguir un referèndum d’autodeterminació i una amnistia pels presos i represaliats polítics, elements que el Govern estatal no contempla de cap manera.



Dit això, tant ERC com Junts per Catalunya afronten els dies previs a l’inici de les converses amb la sensació que és una "oportunitat", tot i que ambdues formacions independentistes es mostren escèptiques sobre les possibilitats d’assolir-hi realment el seu objectiu. En una entrevista al programa de TV3 Preguntes freqüents, el líder de La Crida i exdiputat de JxCat Jordi Sànchez va considerar la taula de diàleg com una "oportunitat" i va afegir que "si el diàleg amb l’Executiu del PSOE i Podem funciona, serà el millor antídot a la unilateralitat". Era la primera vegada que Sànchez podia participar en directe en una entrevista televisiva des que va ser empresonat el 16 d’octubre de 2017. Ho va poder fer perquè gaudia d’un permís penitenciari.

Sobre la qüestió també va comentar que el Govern espanyol ha de fer una proposta per resoldre el conflicte, si bé va matisar que veu amb bons ulls que s’iniciï intentant fer una diagnosi compartida de la situació. "La nostra obligació és intentar totes les vies sense renúncies", va concloure.



La secretària general d’ERC, Marta Rovira, també s’ha pronunciat sobre la taula de diàleg, en el seu cas en una entrevista al diari Ara. Per a Rovira, a l’independentisme "no li ha de fer por" explorar la via del diàleg, si bé admet que "som molt escèptics" perquè "no m’imagino que el PSOE hagi pogut canviar respecte al que deia ara fa dos mesos o al que va fer ara fa dos anys". En aquest sentit, Rovira, que està exiliada a Suïssa, afegeix que no es creu que el Govern de Sánchez sigui capaç de pactar un referèndum d’autodeterminació per a Catalunya.



La dirigent d’Esquerra reclama una estratègia unitària de l’independentisme per afrontar la taula i discrepa que la millor manera d’obtenir-hi la presència d’un mediador internacional sigui "proclamar-ho als quatre vents i posar una moció al Parlament que generi contradicció entre la part catalana". En aquest sentit, reclama posar-se d’acord amb JxCat, ja que hi ha coincidència en voler-hi defensar l’amnistia, la fi de la repressió i el referèndum. "L’independentisme ha de sortir d’aquesta taula de negociació amb una posició guanyadora. Si per la via dels fets ens demostren que un referèndum és possible, fantàstic; i si no, haurem fet un pas més", remata Rovira.

El coordinador nacional d’ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, admet que el diàleg no tindrà resultats immediats, però sí que demana que no s’eternitzi. En el seu cas, ha opinat sobre el tema en una entrevista a El Punt Avui, en què ha insistit en què mantenen la intenció de posar sobre la taula l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. Finalment, considera que el mediador, que fonamentalment reclama JxCat, no suposa "cap garantia que el que s’acordi es porti a terme".

Pedro Sánchez situa el PSOE com a garant del diàleg

De l’altra banda, aquest diumenge el president espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat un acte del PSOE a Galícia per assegurar que el seu partit és el garant del diàleg. "Si algú creu en això, som nosaltres". El ministre de Sanitat i dirigent del PSC, Salvador Illa, ha declarat que "hi ha un corrent de fons en la societat catalana i espanyola a favor del diàleg" i del "retrobament". Illa, que formarà part de la taula del diàleg, ha concedit una entrevista a La Vanguardia, en què també ha dit que no veu necessària la presència d’un mediador.



Finalment, també s’ha pronunciat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Al programa El Suplement, de Catalunya Ràdio, ha afirmat que s’ha d’anar a la taula "amb una mentalitat oberta i positiva, però realista ja que a Catalunya paguem el preu d'haver generat expectatives massa elevades que després no es compleixen". "Només espero que totes dues parts sàpiguen trobar punts de trobada. Però està clar que és molt difícil creure que en la primera reunió ja s'aconseguirà algun acord". Iceta, però, ha deixat clar que no veu factibles propostes com el referèndum d’autodeterminació o l’amnistia.