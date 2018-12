ERC i PDeCAT adverteixen Sánchez: "La no negociació serà la seva tomba política"

Els partits catalans han advertit el president espanyol: si no negocia sobre Catalunya, no podrà seguir governant. Amb un discurs crític amb la compareixença de Sánchez, els dirigents catalans han mantingut la mà estesa per al diàleg. Joan Tardà, portaveu d'ERC al Congrés, li ha assegurat: "La no negociació serà la seva tomba política. Tot i que encara hi ha temps".



De fet, el republicà no ha tancat les portes a negociar els pressupostos generals de l'Estat recriminant al president que "comença a sospitar que no vol aprovar". Els catalans, com ja va avançar Públic, esperen un pas del Govern estatal per asseure's a parlar sobre tots els temes, tot i que Tardà ha remarcat que en el diàleg hi ha de ser la celebració del referèndum sobre Catalunya: "Dialoguem com, quan i les seves característiques. Però és necessari un canvi mental amb el que s'assumeixi que el referèndum és inevitable".

Amb aquest missatge, els dirigents catalans volen reconduir el discurs del Govern dels últims dies: "dialoguin, ofereixin una proposta, però que no sigui el 155, pals, repressió i presó. Presentin una proposta perquè els catalans puguin avaluar-la i nosaltres presentarem la nostra", li ha dit, per incidir a continuació que"només hi ha legitimitat democràtica si hi ha consens entre la ciutadania", sense imposicions d'una part ni de l'altra.



El mateix discurs ha mantingut Carles Campuzano, portaveu del PDeCAT, que ha demanat al president del Govern que "retorni" a l'esperit de la moció de censura i que tan sols així "podrà governar". "Si no ho fa, ha de lliurar l'hegemonia política a la dreta", ha advertit.



Tot i la mà estesa, Tardà ha mantingut el seu discurs crític amb la situació a Catalunya i ha titllat el judici del procés com el "judici de la vergonya", que serà "per extensió" un judici al conjunt de la ciutadania catalana i suposarà la separació definitiva emocionalment parlant de bona part del poble de Catalunya. "El règim democràtic monàrquic jutjarà la Catalunya republicana" i serà "un veritable desastre nacional", ha vaticinat, convençut que no s'entén un judici d'aquesta naturalesa en una societat avançada del "cor d'Europa".



El mateix discurs crític ha seguit Campuzano que ha avisat que com segueixin amb l'enfrontament "s'equivocarà". "L'amenaça del 155 és la representació del fracàs de la política. El Govern de Catalunya seguirà governant i exerceix les seves funcions en Catalunya, sense complexos. La situació socioeconòmica no és el desastre que anuncien. No hi ha un problema de convivència, hi ha un problema de democràcia", ha indicat des de la tribuna.