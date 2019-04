ERC obre la setmana de campanya a cop de titular. El número dos dels republicans a les generals, Gabriel Rufián, ha anunciat aquest dilluns que el seu partit proposarà una mesura perquè es retirin totes les causes judicials obertes contra líders i activistes independentistes: “Una iniciativa legislativa al Congrés per aixecar tota la càrrega judicial que té a sobre l’independentisme”. Rufián ha assegurat que la gent lamenta la situació dels presos polítics i en demana una solució: “Hi ha molta gent que durant els últims mesos se’ns ha apropat i ens ha dit: ‘No sóc independentista i no us votaré mai, però em fa molta ràbia el que passa al Suprem”.



El republicà s’ha mostrat convençut que la iniciativa pot aglutinar a totes aquelles forces que vulguin treure del conflicte polític de Catalunya dels tribunals a un terreny de diàleg en el qual s’explorin solucions polítiques: “La presentarem per intentar retornar el conflicte polític a la política. El PSOE parla tot el dia de diàleg i nosaltres també, però no es pot parlar amb presos polítics sobre la taula. No es pot”, ha insistit Rufián.



Aquest mateix dilluns els socialistes han respost a la proposta d’ERC. “Pretenen generar una confusió amb la separació de poders”, ha dit la candidata socialista per Barcelona aquest 28-A, Meritxell Batet. Batet ha defensat que el judici no és contra el moviment independentista: “Jo no parlaria de pressió judicial sobre l’independentisme. L’independentisme és una opció política que ha de seguir podent ser defensada amb tota la llibertat i que es porta defensant fa molts anys a Catalunya”.



La socialista, a més, també ha contestat a la proposta d’ERC i dels comuns d’impulsar un referèndum sobre la Monarquia en l'àmbit estatal. Batet ha assenyalat que “no és una prioritat” pels socialistes i ha defensat que la figura del cap d’Estat està “ben recollit de forma simbòlica” a la constitució. La ministra de Territori en funcions ha defensat que la solució als problemes territorials passen per enfortir l’autogovern de les comunitats, però no una reforma federal de l’Estat –tal com sí que han defensat en altres ocasions-: “En aquest context el que veiem clar és que el que està en perill és l’autogovern i les institucions de l’autogovern, perquè aquestes eleccions van d’un govern de dretes o un de Pedro Sánchez. És un programa de conjuntura i això no vol dir renunciar a res”, ha explicat.



Per contra, la número dos de Junts per Catalunya (JxCat) per Barcelona, Laura Borràs, ha rebutjat reformes de la Constitució per abordar el conflicte català: “Són pantalles que ja hem passat. El resultat ha estat sempre una pastanaga amb la que ens han volgut acontentar, i ara el crèdit està sota mínims”. Borràs ha volgut recordar que el PSOE va reconèixer el dret d’autodeterminació en el passat, al congrés del Suresnes el 1974, així com ho va fer el PSC el 2012 al seu programa electoral per a les eleccions al Parlament. A més, la candidata postconvergent ha posat en dubte l’èxit de les reformes proposades per Batet: “Amb quina confiança podem abordar una reforma de la Constitució després de veure com es va gestionar l’Estatut?”.



Aquest dilluns els candidats de JxCat també han volgut pronunciar-se sobre l’embolic generat entorn del suport d’una investidura de Pedro Sánchez, després que els presos polítics i Borràs donessin missatges contradictoris. El candidat a les eleccions Ramon Tremosa ha explicat que, si tenen capacitat de condicionar un retorn de Sánchez a la Moncloa, la formació posarà condicions econòmiques: “A Pedro Sánchez se’l va votar fa uns anys gratis total, però ha canviat molt poques coses. I no parlo només d’empresonats, processats, confinats i embargats. Parlo també de temes com el Quart Cinturó i la morositat empresarial”, ha especificat.

Ciutadans, de nou, amb la polèmica dels llaços grocs

En la seva línia, Ciutadans ha centrat el seu dia electoral en anar a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a treure llaços grocs, en un acte de protesta contra el boicot estudiantil a la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, aquest cap de setmana. Els del partit taronja no han volgut desaprofitar la possibilitat de visibilitzar-se en la confrontació generada per la popular i s’han fet presents a un campus desert d’estudiants en plenes vacances de Setmana Santa.



En declaracions als mitjans, la número cinc del partit per a les generals, Carina Mejías, ha anunciat que el partit presentarà davant la Fiscalia una denúncia per l’escarni estudiantil de la setmana passada per part de “feixistes intolerants”. A més, també han acusat a Arran i la CUP d’estar al darrere d’aquesta acció.