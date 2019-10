La que va ser directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Císcar, ha estat processada pel Jutjat d'Instrucció número 21 de València per un presumpte frau milionari amb l'adquisició de 58 obres no originals de l'escultor espanyol Gerardo Rueda, que va morir l'any 1996, coneixent que es tractava de reproduccions post mortem.



Segons el Tribunal Superior de Justícia valencià, pot haver-hi també indicis criminals comeses per l'ex-director econòmic administratiu del museu, Juan Carlos Lledó, i el fill de l'artista, José Luis Rueda.

L'acte precisa que les escultures comprades amb 3.456.876 euros de fons públics "són simples reproduccions, la qual cosa en cap moment es va determinar en els contractes subscrits, i malgrat això, i sabent que es tractava de còpies post mortem, s'adquireixen a preu d'obra d'art original".



Aquests fets poden ser constitutius de delictes continuats de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa i falsedat en document oficial. Aquest nou escàndol de corrupció sorgeix després d'altres polèmiques similars amb la gestió de l'entitat. L'any 2015 la Fiscalia Anticorrupció ja havia denunciat altres irregularitats en la direcció del museu públic valencià, creat a finals de l'any 1986.

Aquestes peces van ser adquirides, al costat d'altres 40 del mateix escultor a preu d'obres d'art originals, incomplint així el subscrit en els contractes i "enriquint amb això il·lícitament a José Luis Rueda, hereu de l'artista, amb 2.944.325 euros", segons la magistrada.

Císcar va ser directora de l'IVAM entre 2004 i 2014 i està casada amb l'ex-conseller del PP Rafael Blasco, condemnat per corrupció en el Cas Cooperación

Aquest import s'ha sumar als 512.524 euros que va pagar l'IVAM a una fundació privada. A més, algunes d'aquestes peces van ser promocionades "de manera indeguda" amb exposicions organitzades i finançades pel propi IVAM, i que van comptar amb la intervenció directa del fill de Gerardo Rueda, per "encobrir i estendre l'engany", amb un desemborsament afegit de gairebé 720.000 euros.



Així mateix, l'acte al·ludeix a diversos correus electrònics interns d'empleats de l'IVAM i a informes pericials, entre altres proves, per a concloure que els dirigents d'aleshores del museu eren plenament conscients que compraven reproduccions i que estaven pagant per elles preus "desproporcionats" i "desmesurats".