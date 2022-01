La família Pujol demanarà el retorn d'1,7 milions a Hisenda arran de la sentència europea que veu abusiva la 'llei Montoro'

Els advocats de la família Pujol Ferrusola demanaran a l'Agència Tributària que els retorni al voltant d'1,7 milions d'euros pagats arran de la regularització i repatriació d'uns fons no declarats procedents del banc andorrà BPA el 2014.

Els afectats podran demanar la recuperació dels diners amb interessos

Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considera abusives les multes de l'anomenada llei Montoro als fons i béns a l'estranger, la família de l'expresident i altres afectats podran demanar la recuperació dels diners amb interessos.



Tot i que el TJUE diu que la norma podria estar justificada per lluitar contra el frau, considera que va "més enllà del necessari", amb multes que afirma que poden arribar a superar "el 100% del valor dels béns o drets a l'estranger".



Hisenda xifra en 60.000 els contribuents que presenten anualment el model 720. La ministra María Jesús Montero ha subratllat que el que està en qüestió són les sancions imposades fins ara, que sumen 230 milions d'euros. Hisenda afirma que aquesta quantitat seria "l'impacte màxim" de la sentència i sosté que caldrà estudiar la "lletra petita" per veure a quins contribuents pot afectar.

Diferència de tracte entre els residents comunitaris

En una sentència publicada aquest dijous, el tribunal de Luxemburg diu que l'obligació de presentar el conegut com a model 720 i les sancions que es deriven del seu incompliment "poden dissuadir els residents en aquest estat membre a invertir en altres estats membre, impedir fer-ho o limitar-los les possibilitats".



La sentència diu que les sancions per incompliment no tenen equivalent en les previstes per als residents amb béns dins d'Espanya. En aquest sentit, Luxemburg considera que la normativa espanyola, implantada pel ministre del PP Cristóbal Montoro, estableix una "diferència de tracte entre els residents en funció del lloc dels seus actius".