Felip VI obvia l'apologia colpista de sectors de l'exercit en el discurs de la Pasqua Militar i Robles els minimitza

El rei Felip VI ha obviat totalment qualsevol referència a les cartes que li van adreçar un grup de militars amb dures crítiques i desqualificacions cap el Govern del PSOE i de Podem. Militars que també participen en xats amb intervencions de clara apologia colpista i proposant assassinats en massa de la ciutadania dissident de les seves idees feixistes. Xats que en alguns casos corresponen a militars en la reserva però en altres són de membres de l'Exèrcit espanyol en actiu.

Davant l'expectativa generada per la naturalesa castrense de l'acte anual de celebració de les Forces Armades, com l'any passat celebrat en el Palau Reial de Madrid, el Cap d'Estat espanyol ha seguit la línia del discurs de Nadal tirant pilotes fora sobre qualsevol de les polèmiques que l'afecten, tant el relacionat amb la pulsió colpista a l'Exercit espanyol que ell encapçala en ordre de comandament com pel que fa a les presumptes irregularitats del seu pare, el rei emèrit Joan Carles I.

El monarca espanyol ha defensat que "tots estem subjectes" a la Constitució. La Carta Magna, ha afegit, "és el camí escollit lliurement i democràticament pel poble espanyol" i és, també, "l’origen de la legitimitat de tots els poders i institucions de l’Estat". I ha conclòs: aquesta legitimitat "es renova cada dia respectant-la i observant-la". La gran majoria del discurs l’ha centrat en la pandèmia del coronavirus i en la tasca que han realitzat les Forces Armades al respecte.

El rei d'Espanya ha dit que aquest ha estat un any "molt dur" i ha lloat la tasca dels militars que durant la crisi del coronavirus han fet "una feina extraordinària", tant dins com fora del territori espanyol.



El monarca ha traslladat el reconeixement als membres de les Forces Armades que "amb entrega, valor, lleialtat i humanitat vetllen per la defensa on Espanya ho necessita, juntament amb els aliats". I ha celebrat que malgrat la pandèmia "es compleixen els objectius i se superen els reptes en Defensa, tot i que de vegades calguin ajustos".

També els ha animat a "continuar desenvolupant" les seves tasques durant el 2021 "al servei de la societat espanyola". El cap d'Estat ha assegurat que sent un "profund orgull de formar part de la família castrense" i els ha traslladat el seu "permanent suport de la corona".



A l'acte hi ha assistit el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La ministra de Defensa minimitza l'afer

"Són una insignificant minoria que només es representa a si mateixa"

En la seva intervenció, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expressat aquest dimecres el seu "rebuig" a la "intolerància i deliris" dels exmilitars que en un xat parlaven d'afusellar milions d'espanyols. En el seu discurs davant del rei Felip VI en l'acte solemne de la Pasqua Militar, Robles ha afirmat que "ningú té dret, i menys qui un dia va vestir l'uniforme de les Forces Armades, a perjudicar l'immens prestigi que té l'Exèrcit". Però també ha intentat minimitzar l'afer assegurant que el grup d'exmilitars són "una insignificant minoria que només es representa a si mateixa" i els ha acusat de "buscar publicitat i un protagonisme que ni mereixen ni tenen". Ha dit, també, que l'Exèrcit es guia "per la més estricta neutralitat política".

Robles ha lamentat que aquests antics membres de les forces armades espanyoles, que demanaven "afusellar 26 milions de fills de puta" "qüestionen de manera irresponsable les bases de la convivència" i que això "només mereix el rebuig més absolut per la intolerància, els deliris i un total allunyament dels valors castrenses".

La titular de Defensa ha contraposat aquestes actituds a la dels membres de l'Exèrcit que, durant la pandèmia, ha actuat amb "exemplaritat fent feines dures". Ha destacat com han "muntat hospitals desinfectat residències i mercats centrals, rastrejant contagis o acompanyant els que estaven sols". "Tot això de manera callada, sense buscar protagonisme, fent gala dels valors que presideix el comportament del nostre Exèrcit i Forces Armades", ha afegit Robles. També ha destacat que es guien "per la més estricta neutralitat política" i defensant "si fos necessari amb la seva vida la Constitució, els valors, principis i drets que hi estan reconeguts".