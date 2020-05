La Generalitat no dona per definitiu el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya

Després que Nissan hagi anunciat el tancament de les plantes de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca aquest desembre, els treballadors han iniciat les primeres mobilitzacions per oposar-s'hi. Encara que els sindicats acusen a la Generalitat i al Govern espanyol d'inacció davant la situació de crisi que arrossegava Nissan al Principat des de fa anys, el president de la Generalitat, Quim Torra, i altres membres del Govern no donen per definitiu el tancament de les plantes.



En una roda de premsa posterior a un reunió d'urgència del Consell Executiu, Torra, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, han reclamat la col·laboració de l'Estat espanyol per revertir la decisió de l'empresa nipona.



A més, l'Executiu català ha creat una oficina tècnica, formada pels departaments d'Economia, Treball, Empresa i Coneixement, Presidència, Vicepresidència, els ministeris corresponents i els ajuntaments afectats que analitzarà les alternatives pels treballadors i pel sector industrial i gestionarà les negociacions amb Nissan.

"És una molt mala notícia per a l'empresa, els treballadors i l'economia de tot el país. És una decisió injusta i injustificada", ha lamentat el president de Catalunya. Torra ha demanat la col·laboració activa per part del Govern espanyol: "Just combatrem aquesta amenaça amb tota la determinació. Farem el possible per evitar-la i estarem al costat dels treballadors i treballadores". Ha explicat que aquest matí ha tingut una conversa telefònica amb el president espanyol, Pedro Sánchez, en la qual han pactat coordinar-se per activar "tots els mecanismes possibles" i forçar Nissan a revertir el tancament.



Per la seva part, el conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha reclamant que els treballadors de Nissan necessiten respostes de totes les administracions, encara que ha subratllat que aquestes no podran ser immediates. Així mateix, ha apuntat que és l'hora d'implantar un nou model productiu a Catalunya, i ha celebrat que a partir dels Fons de recuperació anunciats per la Comissió Europea serviran per impulsar nous projectes clau. "Cal posar en valor l’economia productiva i posar recursos d'on faci falta per tal d’aconseguir que aquets país sigui un país industrial", ha detallat, qui també ha exigit la implicació per part de totes les administracions.



"La planta és viable"

D'altra banda, la consellera d'Empresa i Coneixement ha etzibat que des de la Generalitat no accepten "cap element objectiu" per part de l'empresa automobilística, ja que considera que Catalunya s'ha convertit en un hub de la nova mobilitat. "Rebutgem aquesta decisió perquè objectivament tenim un ecosistema competitiu que pot actuar com a subjecte i no un objecte en la indústria de l'automoció", ha reclamat Chacón. Davant de la demanda del CEO de Nissan, Makoto Uchida, d'obrir les negociacions amb Catalunya, Chacón ha dit que aquestes negociacions es durien a terme si són per mantenir el futur de les plantes o per pensar les conseqüències que hauria d'assumir l'empresa nipona. Chacón també ha lamentat que, tot i les inversions per part de la Generalitat a les plantes de Nissan, la multinacional no hagi tingut en compte els esforços i compromís per part de l'administració catalana.



Per la seva part, el conseller de Treball ha criticat que Nissan "no pot prendre aquesta decisió amb aquest impacte econòmic, social i laboral sense assumir el que representa el tancament d'una planta viable per més de 25.000 famílies". "La planta és viable, són gairebé 100 anys d’història", ha apuntat. Així mateix, ha assegurat que el Departament defensarà la viabilitat de les plantes per evitar un "tancament traumàtic" com el que està plantejant Nissan.



Qui tampoc ha donat per definitiu el tancaments de les plantes de Nissan a Barcelona ha estat l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, qui ha assegurat que les administracions estan "absolutament unides" per dir que "no es resignen" a la decisió de la marca nipona. "Exigim que es revisi i que es trobi una sortida que té clarament té tot el futur en aquesta ciutat i en la seva àrea metropolitana", ha demanat.