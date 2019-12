Un jutge ha anul·lat la resolució del Departament d'Educació que permetia contractar docents interins per exercir a l'educació secundària sense el màster del professorat. El jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona considera que "no s'ajusta a dret", i que les "raons pràctiques o d'impossibilitat material d'obrar d'una altra manera per manca de personal adequat" no són justificació suficient. Fonts d'Educació asseguren a Públic que recorreran la decisió, que no s'aplicarà fins que no hi hagi sentència ferma.



Des del Departament afirmen ser conscients que la mesura no s'ajustava a la normativa vigent i que així ho van deixar constar als tribunals. Tot i això, defensen que es tracta de mesures "excepcionals" i "temporals" per fer front a la manca de docents a l'educació pública. A més, reivindiquen altres apostes com l'obertura de la borsa durant tot l'any perquè qualsevol persona amb el màster pogués apuntar-se a llistes en qualsevol moment.



La resolució del Departament obria la borsa de docents interins a tots aquells que es comprometessin en graduar-se al màster en un termini de tres anys, sobretot en les especialitats més demandades: matemàtiques, castellà i català. "La formació del professorat no és una qüestió de 24 hores", expliquen.



La mesura va arribar el 2018 per fer front a la gran falta de professorat, una política que va aixecar polseguera entre els sindicats, en considerar que Educació no havia fet una bona previsió de les necessitats del sistema educatiu anys enrere, durant el període de retallades. A més, el màster es troba en un procés d'auditories externes de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per millorar alguns aspectes que la mateixa AQU considerava deficients.



El portaveu del sindicat educatiu USTEC, Ramon Font, adverteix que no es poden deixar alumnes sense professors i que tampoc es pot acomiadar els professors que exerceixen en aquestes condicions actualment: "Aquells que estan cursant els màsters mentre exerceixen haurien de poder accedir a uns horaris millors per acabar els seus estudis". Font també considera que s'haurien d'abaratir els preus d'accés a aquesta titulació, obligatòria per exercir al llarg termini. Aquest sindicat ja va demanar un augment de 8.300 docents a l'inici de curs per arribar a tenir la mateixa capacitat de servei que l'any 2010.



Un recurs contra el català com a requisit per a ser docent

La decisió judicial ve motivada per l'estimació d'un recurs presentat pel sindicat CSIF, que no carregava tant contra la possibilitat d'exercir com a professor sense el màster, sinó que criticava que la Generalitat només demanés com a requisit "acreditar certificats d'idioma del català".



El sindicat considera que no s'ajusta a dret que Catalunya obviï una titulació "requerida a tota Espanya", tot i que se centra en el que considera una discriminació lingüística: "La Generalitat pretenia instaurar un sistema de selecció que primés la llengua catalana a costa de la captació professional docent". Amb la resolució del jutjat, que no fa referència a aquests arguments, CSIF considera que el poder judicial els dóna la raó, tal com han explicat en un comunicat.