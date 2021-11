Giró celebra que els pressupostos tirin endavant, però lamenta que sigui sense la majoria independentista

Amb un discurs força més pragmàtic que el de la portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha celebrat que els pressupostos tirin endavant, si bé ha lamentat que ho facin sense el suport de la CUP i, per tant, sense la majoria independentista. Que els comptes continuïn la tramitació parlamentària -a l'espera de la votació definitiva al ple del 23 de desembre- gràcies a un acord amb En Comú Podem, però sense l'aval de la CUP fa que la satisfacció de Giró no sigui "completa".



En la seva primera defensa parlamentària dels pressupostos amb què s'estrena com a conseller, Giró ha defensat que, malgrat tot, són uns "bons" comptes, que contribuiran a la reactivació "econòmica i social" de Catalunya, després del fort impacte de la pandèmia. Alhora, però, ha assegurat que estan lluny de ser els pressupostos que podria tenir el país si realment fos sobirà.



A l'inici de la seva intervenció, el titular d'Economia, però, ha volgut deixar clar que el desacord amb la CUP no implica que es trenqui la majoria independentista al Parlament, una línia argumental que també defensa el president, Pere Aragonès.



Dit això, ha fet una defensa d'uns comptes que veu com els "millors possibles" en la situació actual, al mateix temps que denunciava el limitat marge d'actuació que té una administració autonòmica, com l'actual Generalitat. "Són els millors pressupostos que podem tenir en aquests moments, si bé no són els millors pressupostos que pot tenir Catalunya, perquè no som encara un país sobirà", ha dit explíticament, abans de proclamar que està convençut que "abans de morir veuré la independència [de Catalunya]".

Uns comptes per a la "reactivació"

A l'hora de defensar els comptes presentats, Giró ha subratllar que són "l'instrument que ens ha de permetre superar les dificultats d'aquesta pandèmia; han de ser els pressupostos de la reactivació social i econòmica". Malgrat que ha admès que l'escenari global, marcat per la crisi de subministrament de matèries primeres o l'encariment de l'energia, genera incerteses importants, també hi ha dades positives, com el creixement del consum o les exportacions, que mostrarien que Catalunya té "les condicions per a la reactivació".



A partir d'aquí, ha detallat les grans xifres dels comptes, que comptaran amb una despesa de 5.600 milions més que els darrers aprovats, els del 2020, el que suposa un creixement del 17,3%. Una part important del creixement és deguda als més de 2.000 milions corresponents als fons europeus Next Generation. "Són pressupostos socials", ha insistit Giró, que ha destacat la forta inversió en Salut o Educació o l'increment pressupostari -del 28%- del Departament de Cultura, que arribarà a l'1,3% del conjunt de recursos de la Generalitat, encara lluny de la històrica reivindicació del 2% que fa el sector.



Finalment, el conseller també s'ha adreçat específicament als diputats de la CUP i el PSC perquè es replantegin la seva esmena a la totalitat als pressupostos, amb l'argument que són clarament millor que els del 2020, per l'increment de recursos, malgrat que aquests encara siguin "insuficients".