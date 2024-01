El Govern balear fa marxa enrere i restitueix la subscripció al setmanari en català 'El Temps' 

La Conselleria de Presidència i Administracions Públiques de les Illes Balears, on governa el PP amb el suport de Vox, ha fet marxa enrere i restituirà la subscripció al setmanari El Temps que va cancel·lar dimarts, segons que han confirmat fonts del govern a l'ACN.

El Departament atribueix l'episodi a un "malentès", i ja ha donat l'ordre perquè se'n reactivi la subscripció. La decisió hauria afectat un total de 27 abonaments.

El dimarts el govern de les Illes va comunicar oficialment a Edicions del País Valencià, empresa editora del setmanari, que cancel·lava les subscripcions que fins ara hi mantenia. "Aquesta conselleria no està interessada a continuar rebent la revista", va explicitar aquest departament, capitanejat per Antònia M.Estarellas, en el correu remès al setmanari.

La dràstica decisió ha despertat la indignació de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), que ja havia denunciat censura per part del govern balear les publicacions en català.

L'estiu passat, la publicació ja va veure cancel·lades les subscripcions dels governs PP i Vox sorgits dels comicis del 28 de març liderats per l'Ajuntament de Borriana, un fet que va generar una onada de solidaritat. En aquest cas, també es van vetar les revistes Cavall Fort, Enderrock i Sàpiens.

L'editor d'El Temps Eliseu Climent, havia lamentat que una administració que està obligada a promocionar l'idioma "deixi de costat a un mitjà fet íntegrament en català" i recorda que el panorama mediàtic de les Balears és "majoritàriament en castellà, circumstància que perjudica la normalització de la llengua".