El Govern demana que es tanquin ports i aeroports en comptes de desinfectar-los amb l'exèrcit

El cap de l'esta Major de la Defensa, Miguel Villaroya, ha assegurat que l'exèrcit espanyol té previst actuar aquest dijous per fer desinfeccions al port de Barcelona i a l'aeroport del Prat. Són les primeres actuacions de les forces armades espanyoles a Catalunya en el marc de l'operació 'Balmis' desplegada des de la declaració de l'estat d'alarma per lluitar contra el Covid-19. Segons Villaroya, l'exèrcit té desplegats 2.622 efectius a 52 ciutats de l'Estat.

Les tasques de desinfecció en punts clau o on hi pot passar molta gent són les que més fan aquests dies les forces armades. Més enllà del port de Barcelona i l'aerport del Prat, també n'estan fent a l'aeroport de Madrid, en punts d'Algesires, Castelló i les Canàries, i en diversos hospitals, especialment de la Comunitat de Madrid, la més afectada per la crisi del coronavirus.

En la compareixença diària que alts comandament de l'Exèrcit espanyol fan al costat dels membres del Govern espanyol i de la resta del comité de crisi estatal per la lluita contra el coronavirus, Villarroya ha deixat clar que l'exèrcit intervindrà en els punts de l'Estat espanyol que sigui "necessari" o que ho demanin.

Resposta del Conseller Buch

Sobre aquesta operativa de l'Exèrcit espanyol en territori català s'ha pronunciat aquest dijous el conseller d'Interior, Miquel Buch que ahir mateix va dir que no era necessari que les forces armades es despleguessin a Catalunya. Buch ha assegurat que al Govern de la Generalitat no li consta "cap comunicació al respecte i esperem que s'opti pels canals d'informació oficials". Malgrat tot el conseller d'Interior ha recordat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ja va proposar fa uns dies tancar tots els accessos a Catalunya per carretera però també mitjançant el servei ferroviari, els ports i els aeroports. "Si haguessin pres aquesta decisió avui no haurien de fer desinfeccions" ha dit amb rotunditat Buch que ho ha justificat pel fet que no hi hauria trànsit de persones i no caldria fer desinfeccions. Pel conseller, la solució es tancar les infraestructures de mobilitat perquè la desinfecció té una durada limitada. "No té sentit mantenir obert el port, l'aeroport i les estacions ferroviàries, ha dt Buch, tot afegint "menys desinfecció i més tancar ports, aeroports i línies ferroviàries".

A dia d'avui l'exèrcit té desplegats 2.692 efectius a 52 ciutats de l'Estat. Villarroya també ha explicat que l'exèrcit es prepara per fer-se càrrec de les centrals nuclears de Trillo, Almaraz i Cofrentes, considerades infraestructures estratègiques, si fos necessari. Sobre les tres centrals nuclears catalanes, dues a Ascó i una a Vandellòs no s'hi ha referit.

Villaroya ha fet gala dels seus "40 anys de serveis" i demana "disciplina, sacrifici i moral de victòria" als espanyols. "Vencerem", ha dit Villarroya, amb el seu llenguatge militar habitual amb què ha assegurat que l'Estat espanyol està "en guerra" contra el coronavirus.