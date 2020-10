El Govern espanyol analitzarà l'aplicació d'un toc de queda que la Generalitat no descarta

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat que el toc de queda és una possibilitat que pot aplicar-se en els pròxims dies al nostre país: "El toc de queda ja s'està utilitzant en països europeus amb incidències similars. Requereix de l'estat d'alarma. Ho analitzarem amb Madrid i altres comunitats que estan plantejant escenaris similars", ha explicat en roda de premsa després del Consell de Ministres celebrat aquest dimarts. En aquest sentit, el secretari general de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marc Ramentol, ha afirmat en una entrevista a la Ser Catalunya que el toc de queda és una "possible solució" i no descarta aplicar-lo. Amb tot, ha remarcat que cal esperar a veure quin és l'"impacte real" i "l'efectivitat" que té el toc de queda, per exemple, en aquells estats que ja l'apliquen.

El toc de queda s'ha convertit en el tema del dia quan el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciat que estudien demanar al Govern espanyol que el decreti en tota la regió. Al llarg del matí, diversos alcaldes i responsables autonòmics s'han posicionat a favor del toc de queda. Hi ha diverses fórmules per aplicar-ho. La Comunitat de Madrid, per exemple, es planteja que només sigui entre la mitjanit i la sis del matí.



Illa ha explicat que el Govern espanyol no contempla prorrogar l'estat d'alarma, però que el toc de queda, segons el coneixement que tenen ara, requeriria que es decretés també l'estat d'alarma. Per això, ha indicat que necessitarien saber si el PP o altres grups partits polítics estarien disposats a donar suport a aquestes mesures en el Congrés.



Malgrat que és una mesura que s'ha posat sobre la taula, Illa ha insistit que no hi ha res decidit i que, abans que es confirmés, seria necessari conèixer la posició de la resta de formacions perquè sigui una mesura que tingui recorregut i pugui mantenir-se en el temps sempre que sigui necessari.

El pla amb nivells d'alerta es debatrà el dijous

El ministre espanyol també ha confirmat que aquest dijous es reunirà el Consell Interterritorial de Salut per acordar noves mesures davant l'expansió del virus. Les comunitats autònomes i el ministeri porten un temps treballant en un pla a indicadors, mesures i diferents nivells d'alerta per a les ciutats de tot l'Estat. "El Govern d'Espanya no vol substituir a cap administració, vol coordinar-les", ha subratllat.



Illa ha insistit que vénen setmanes "molt dures": "La segona onada no és una amenaça, és una realitat. Tant al nostre país com en tota Europa". Per frenar al virus ha recordat també que, més enllà de les limitacions legals, hi ha dues claus: reduir la mobilitat i reduir els contactes socials.