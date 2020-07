El Govern espanyol i la Zarzuela es plantegen apartar el rei emèrit de la Família Reial si se l'investiga judicialment

Hi ha més que nerviosisme i preocupació al Govern espanyol i a la Casa Reial pels escàndols financers sobre el rei emèrit que estan sortint a la llum, i ja estan estudiant tota mena d'escenaris i possibilitats amb un objectiu primordial: protegir Felip VI i blindar la forma política de l'Estat, la monarquia parlamentària.



Per a això, el rei està disposat a fer els passos que consideri necessaris i, segons persones de l'entorn de la Casa Reial, no li tremolarà el pols si ha de fer-ho.

De fet, segons les fonts consultades, una de les possibilitats que avui es discuteixen implica expulsar Joan Carles de Borbó de la Família Reial si, finalment, la Fiscalia del Tribunal Suprem reclama l'obertura d'una recerca penal contra el monarca -posicionament que s'espera per a finals d'agost o principis de setembre-.



Aquesta decisió, que no deixaria de suposar un gest de censura a l'actuació del rei emèrit -a més d'un tallafocs per a l'actual cap de l'Estat-, correspondria a Felip VI, però en aquestes circumstàncies el més probable és que la renúncia es tramités, almenys formalment, a petició de l'anterior monarca com a manera d'assumir les seves responsabilitats.

La Família Reial està actualment composta pel rei Felip VI, la seva esposa (la regna consort, Letizia), les seves filles (Leonor, princesa d'Astúries i la infanta Sofía) i els pares d'aquest (el rei emèrit, Joan Carles I, i la reina emèrita, Sofia). El rei, després del procés successori de 2014, va decidir reduir la Família Reial a només aquests sis membres, passant les seves germanes i la resta de familiars a la consideració de família del rei.



Els membres de la Família Reial tenen privilegis protocol·laris i de tractament, i a més tenen la possibilitat de viure a la Casa Reial, situada al Palau de Zarzuela

Per això, un dels dubtes que es presentarien si finalment es fes aquest pas i el rei emèrit deixés de formar part de la Família Reial seria si podria continuar vivint a la Zarzuela. Una altra incògnita seria si la sortida del rei emèrit també arrossegaria fora de la Família Reial a la reina Sofía.



L'única cosa que està decidida avui dia és que el rei haurà de donar una explicació, i es busca que hi hagi una reacció que pugui donar la imatge d'honestedat i contundència, però el debat també està en quan fer-lo.

Primer, la gira autonòmica

Els reis fa setmanes que visiten totes les comunitats autònomes per escenificar el seu interès per les repercussions de la pandèmia, en el marc d'una gira que ha estat promoguda pel Govern espanyol, i que consideren que està donant bons resultats. En la major part de les ocasions, els reis es mantenen a tir de càmera, però sempre lluny dels micròfons, sense comparèixer davant els mitjans que els segueixen.



El més probable és que el rei no surti al pas dels escàndols del seu pare fins que conclogui la gira per totes les autonomies, previsiblement a finals de mes.



Després, s'haurà de celebrar la tradicional trobada estiuenca al palau de Marivent, a Mallorca, on sol haver-hi una compareixença conjunta del monarca i el president del Govern espanyol. Aquí, hi hauria la possibilitat que el rei es pronunciés sobre els escàndols que afecten el seu pare.

No obstant això, les fonts consultades, que apel·len a la lògica més que a tenir informació concreta sobre aquest tema, indiquen que la Casa Reial esperarà a prendre qualsevol decisió sobre la seva compareixença a que la Fiscalia es pronunciï sobre si reclama l'obertura o no d'una recerca judicial al rei emèrit pels seus comptes a Suïssa. Si la decisió és investigar al monarca, ningú dubte que el rei haurà de sortir a donar explicacions als ciutadans, encara que tampoc es descarta que ho faci en el cas que el Ministeri Públic conclogui que no és possible investigar als seus pares.



A l'espera d'aquesta decisió, els rumors sobre el futur de Joan Carles de Borbó creixen, i fins i tot s'apunta al fet que el monarca podria anar-se'n del país si se li obre un nou front judicial. No obstant això, fonts de l'Executiu no contemplen aquesta possibilitat, que veuen absurda, i asseguren que el rei emèrit assumirà les responsabilitats que puguin derivar-se de les seves actuacions.

Operació 'salvar Felip VI'

En el Govern de coalició, per part seva, tenen molt clara l'estratègia de salvar Felip VI, almenys en el cas del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i dels ministres del PSOE. La diferència de postures entre el Partit Socialista i el seu soci, Unidas Podemos, sobre la monarquia i de l'ombra de corrupció que se cern sobre l'emèrit són de sobres conegudes, van ser tingudes en compte abans de segellar la coalició i avui no suposen un element d'especial fricció.



De fet, mentre el mateix Sánchez afirma que la Casa Reial ha fet esforços per marcar distàncies amb Joan Carles I, desvinculant Felip VI dels negocis del seu pare, a Unidas Podemos continuen reclamant l'obertura d'una comissió de recerca parlamentària sobre les finances de l'emèrit. A falta que la Mesa del Congrés dels Diputats voti la sol·licitud de reconsideració presentada per UP la setmana passada, el PSOE ja ha votat en contra d'investigar Joan Carles de Borbó fins a tres ocasions, sempre secundat per PP i Vox.

Els portaveus de la formació de Pablo Iglesias, a més, han defensat que les sospites sobre Joan Carles I sí han erosionat la imatge de l'actual cap de l'Estat, a més d'obrir "un debat sobre la utilitat de la monarquia". En la mateixa línia, sostenen que les noves revelacions evidencien que "s'ha estat utilitzant la Prefectura de l'Estat per a interessos i negocis privats que han servit perquè els seus membres es fessin milionaris aprofitant la seva posició".



Malgrat això, també tenen clar que, ara com ara, el PSOE continuarà apuntalant a la Casa Reial. Per part seva, continuaran recordant que aposten per un cap de l'Estat votat pels espanyols, i no per obra i gràcia de la línia successòria, però res apunta avui al fet que aquestes diferències puguin tibar la seva relació amb el PSOE fins a límits perillosos.

Després de les revelacions sobre el seu compte offshore, al març, en la qual Felip VI constava com a beneficiari, la Casa Reial va emetre un polèmic comunicat reconeixent que estava al corrent de l'existència d'aquest compte des d'un any abans, i manifestant la renúncia del rei a l'herència del seu pare. Aquest últim gest és purament simbòlic, sense valor jurídic, ja que el Codi Civil prohibeix renunciar a l'herència d'una persona que continua viva.



A més, Zarzuela va decidir publicar el comunicat el mateix dia en què va entrar en vigor l'estat d'alarma, el diumenge 15 de març, amb el país confinat i paralitzat per l'emergència del coronavirus. També va decidir retirar l'emèrit la seva assignació anual, al voltant de 200.000 euros. Només tres dies després, Felip VI va pronunciar un discurs televisat, donada la gravetat de la pandèmia. No va haver-hi cap esment a l'escàndol que estremia els fonaments de la Casa Reial.