El Govern espanyol no ha lliurat cap test ràpid a Salut des que Pedro Sánchez va anunciar que n’arribarien milions

El Govern espanyol no ha lliurat al Departament de Salut cap dels testos ràpids que va encarregar. Així ho ha denunciat la consellera Alba Vergés durant la roda de premsa de Govern d'aquest dimecres per actualitzar les dades sobre la crisi del coronavirus, qui ha assegurat que "el Govern espanyol no ha lliurat cap test ràpid d'ençà que Pedro Sánchez va anunciar que n’hi hauria milions. No ha arribat cap d’aquests tests".



Vergés també ha defensat els sanitaris davant la filtració del document del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) sobre triatges de malalts, en el qual es recomanava evitar ingressos "a aquells pacients amb escàs benefici": "Recordo que no hi ha una malaltia, hi ha persones amb una malaltia. Els criteris clínics sempre prevalen, ara i sempre, i és la pràctica habitual. Els metges fan diagnòstics sempre pensant en el que és millor per a les persones i la intensitat terapèutica no sempre indica què és millor per a les persones".



La consellera també ha anunciat que firmarà una ordre perquè les dades de morts registrades des dels serveis funeraris arribin a la Generalitat, que en aquests moments ofereix dades basades en el registre de mortalitat. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va denunciar que les diferències entre unes i altres eren rellevants i que hi havia més defuncions de les que anunciava el Govern.



El Govern podria impulsar la gratuïtat dels peatges unilateralment

Per altra banda, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat que ja han impulsat la gratuïtat del transport públic, tal com van afirmar aquest dimarts: "Amb aquesta mesura volem garantir que la mobilitat entre tots els treballadors impliqui els menys costos possibles. Volem mantenir la liquiditat tant a la butxaca de la gent com a les empreses". Budó ha defensat que aquesta mesura no estimularà la mobilitat en mig del confinament: "Confiem en la responsabilitat social".



Per altra banda, la portaveu ha informat que el conseller de Territori, Damià Calvet, ha enviat una carta al ministre de Foment, Jose Luís Ábalos, per demanar la gratuïtat dels peatges i que no descarten aplicar la mesura de manera unilateral a les autopistes de competència catalana: la C-32, la C-33 i la C-16.



Budó també ha destacat el paper de l'anomenat Market Place virtual impulsat per la Generalitat, on s'estan posant en contacte empreses de diversos sectors per ajudar a produir tot el material necessari per al sistema sanitari i per fer front a la crisi del coronavirus. A més, la portaveu ha volgut fer una crida a mantenir el confinament, encara que en els pròxims dies poguessin arribar dades més positives sobre l'estat del contagi: "A Itàlia, la gent es va confiar, un fet que va generar un efecte rebot i un augment exponencial de les infeccions. Demanem a tothom que no baixi la guàrdia".

L'ATM aprova la gratuïtat del transport

D'altra banda, el consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'àrea de Barcelona va aprovar aquest dimarts la suspensió temporal del pagament de les tarifes del transport públic per aquelles persones autoritzades a desplaçar-se per realitzar activitats i serveis essencials. La mesura, consensuada amb les administracions consorciades, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), es posarà en marxa aquest dijous 2 d'abril i s'allargarà fins al pròxim dijous 9 d'abril. Segons ha explicat l'ATM a través d'un comunicat, es tracta d'"un acte de reconeixement a les tasques crucials en situacions d'emergència".



Els mecanismes per aplicar aquesta gratuïtat es concretaran aquest mateix dimecres en una reunió amb tots els operadors implicats. Segons ha detallat l'ATM, la mesura inclourà el transport ferroviari (Metro, TMB, FGC, Tram i Rodalies) i els autobusos (busos TMB, bus metropolità de gestió indirecta AMB, els de la Direcció General de Transports i Mobilitat i els dels municipis adscrits a l'AMTU).



Tal com apunta l'ATM, el volum de demanda durant els pròxims dies serà previsiblement "molt similar o fins i tot inferior al que ja es ve experimentant els darrers dies, amb reduccions generals d'un 90% respecte a l'habitual". Igualment, els Mossos d'Esquadra i els policies locals vetllaran perquè els desplaçaments siguin efectuats per aquelles persones que estan autoritzades, tal com assegura l'ATM. Finalment, si es detectés que la mesura implica un augment de la mobilitat no essencial, s'activarien els mecanismes per anul·lar-la "de manera immediata".