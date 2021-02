El Govern expedientarà l'exconseller Alfred Bosch pel presumpte assetjament sexual del seu ex número dos

El Govern obrirà un expedient sancionador a l'exconseller d'Exteriors Alfred Bosch per la gestió del cas de presumpte assetjament sexual del seu ex número dos, Carles Garcias, a diverses treballadores del Departament. Ho ha avançat el Diari Ara, que va destapar el cas fa gairebé un any, el març del 2020. Després de tres informes diferents encarregats pel Govern, dos dels quals apostaven per l'obertura de l'expedient mentre que un no, l'Executiu ha decidit fer aquest pas per esclarir el paper de Bosch, que no va activar el protocol destinat a aquests casos i posteriorment va dimitir.

Després de demanar tres informes, dos dels quals apostaven per obrir l'expedient, el Govern ha decidit tirar-lo endavant

L'exconseller ha destacat que aquest expedient li permetrà explicar la seva versió dels fets i defensar la seva innocència. "Ja era hora", ha afirmat en declaracions a Efe, abans d'afegir: "Finalment podré explicar els fets tal com van succeir i defensar-me de les derivades que m'afecten, així com de les acusacions que s'hagin pogut formular contra mi".



ERC va forçar la dimissió de Garcias quan la direcció del partit va ser coneixedora del presumpte assetjament, a finals del mes de gener de 2020. Es va descartar la possibilitat de reubicar-lo a un altre lloc de feina com sembla que hauria estat la voluntat inicial del conseller, fet que va disparar les crítiques i va acabat comportant la dimissió del titular d'Exteriors.



El debat sobre l'obertura de l'expedient havia quedat bloquejat en el si del Govern en les setmanes prèvies a les eleccions del 14-F, des que el passat 9 de desembre el vicepresident del Govern en funcions, Pere Aragonès, va evitar que en la reunió de l'Executiu català s'abordés la seva obertura, segons fonts consultades per Efe. En aquesta reunió, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró (JxCat) anava a plantejar la proposta d'obertura d'expedient, però Aragonès, fent ús de les seves potestats delegades com a president, va decidir retirar-ho de l'ordre del dia. Llavors va demanar un nou informe jurídic, després que el comitè assessor d'ètica pública recomanés no sancionar a Bosch, en contrast amb la proposta del departament de Puigneró d'obrir expedient a l'exconseller.