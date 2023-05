Illa insta a deixar enrere la "confrontació" per Rodalies: "Alguns es troben massa còmodes queixant-se"

Els alcaldes i candidats socialistes a les eleccions del 28-M de l'eix Besòs han reclamat a la Generalitat que miri cap a aquest territori "sovint trinxat" de l'àrea metropolitana i reforci aspectes com l'habitatge i la seguretat, dues de les necessitats principals que hi detecten. La recuperació de la biodiversitat del riu i el reforç d'infraestructures que travessen la zona, com la C-31, així com el desenvolupament de l'àrea de les Tres Xemeneies, són altres de les prioritats.

En un acte de campanya a Sant Adrià del Besòs, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que cal deixar enrere la "confrontació" pel que fa al mal funcionament de Rodalies i passar a la col·laboració entre institucions, en referència a la Generalitat.



"Alguns es troben massa còmodes queixant-se", ha dit, acompanyat de l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, i el candidat a l'alcaldia de Montcada i Reixac, Bartolomé Egea.

En les intervencions, els alcaldables han assenyalat el suport "poc convincent" de la Generalitat en la majoria de reptes que travessa el Barcelonès nord i Illa ha subratllat que el PSC afronta la campanya amb l'objectiu de "mantenir en marxa" els municipis on governen i els que encara no: "Reivindiquem la feina feta i les decisions. Cal no estar permanentment queixant-se sinó prendre decisions", ha remarcat en al·lusió al president del Govern, Pere Aragonès.



Illa ha instat a passar de "la inèrcia a l'acció" i ha criticat "l'excessiu nerviosisme" d'altres partits envers el 28-M. El líder socialista ha rebutjat respondre al president d'ERC, Oriol Junqueras, que va alertar aquest cap de setmana contra l'"aliança conservadora" de PSC i Junts per governar Barcelona. "Apel·lem al vot d'antics votants i també aquells que no ens han fet confiança mai però que volen que deixi d'haver-hi desgavell a Catalunya".

Col·laboració municipal per fer front a la vulnerabilitat

Els socialistes han reivindicat la col·laboració entre els respectius municipis, basada en la proximitat geogràfica i els problemes compartits. La vulnerabilitat social dels habitants és una de les principals problemàtiques comunes i per la qual han reclamat un reforç de l'habitatge social, per fer front, per exemple, al barraquisme a Montcada. Un "fenomen enquistat" al municipi des de fa dècades, segons ha dit Egea.

La seguretat, una altra de les prioritats dels socialistes

Parlon ha destacat la col·laboració vehiculada a través del Consorci del Besòs i ha coincidit amb els altres alcaldables en les "potencialitats" que ambé ofereix el territori: "Calen oportunitats per la població jove i per això reclamem que sigui referència del coneixment". Un exemple del camí a seguir són el Campus de l'Alimentació de Torribera (Santa Coloma) o l'eix biomèdic de Badalona.



Els socialistes sí que han valorat el suport de la Diputació -governada pel PSC i Junts- però han remarcat que cal també un reforç de la seguretat als municipis. Parlon ha afirmat que els entorns segurs són clau per la dinamització econòmica i ha carregat contra la gestió dels Mossos de l'actual Govern: "Amb els seus problemes interns [el Departament d'Interior] ha descuidat la necessitat de millorar l'actuació de proximitat dels cossos".

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, amb alcaldes i candidats socialistes al Baix Besòs. — Jordi Pujolar / ACN

L'alcaldessa de Santa Coloma ha remarcat l'esforç dels municipis per reforçar unes plantilles de policial local mermades per les jubilacions i les dificultats per contractar.



Força socialista al cinturó roig

L'acte ha servit per fer una mostra de força dels socialistes en aquesta àrea fronterera amb Barcelona, on porten governant durant dècades. Guijarro és l'últim que s'ha alçat amb la vara d'alcalde, des que fa un any i mig l'oposició va fer una moció de censura per desallotjar Xavier García Albiol del poder municipal. "Venim d'anys obscurs, de desgavell i circ mediàtic i d'inacció. En aquests 18 mesos hem donat la volta a la ciutat", ha afirmat.

El candidat a la reelecció també ha destacat la "manca d'ajut i mirada" de d'altres institucions, sobretot la Generalitat, cap a "l'únic nord pobre", en referència a la seva situació dins del Barcelonès. "Afortunadament Badalona ha deixat d'estar aïllada, té socis i incidència en els ens supramunicipals".



Reforçar el litoral és una prioritat també de la ciutat, igual que per Sant Adrià. Un altre projecte compartit entre ambdós municipis és el de les Tres Xemeneies, on estan projectats gairebé 2.000 pisos i també s'hi preveu un 'hub' audiovisual.

La sequera i recuperar la biodiversitat del Besòs

La gestió de la sequera és una altra qüestió que ha centrat el debat públic en els últims mesos, i els candidats socialistes han carregat de nou contra les respostes polítiques de la Generalitat: "La solució com sempre és fer pilotes fora de les seves responsabilitats", ha reblat Parlon.

El pla de sancions que proposava el Govern pels municipis va ser tombat pel PSC i els candidats han reclamat "més lleialtat" cap a l'administració local.



Actualment tant Santa Coloma com Badalona tenen dues grans fuites d'aigua i han reclamat compromís. "No es pot governar al marge ni molt menys en contra dels Ajuntaments", ha afirmat Illa, que també ha assegurat "mà estesa" a ERC per la gestió de la sequera.



Per últim, la biodiversitat del riu Besòs i la seva recuperació també han estat reivindicades pels candidats: "Cal continuar regenerant el riu perquè és la nostra principal infraestructura verda", ha conclòs Parlon.