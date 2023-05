"Badalona no es pot permetre un alcalde que, en un any, pot estar a la presó"

Mai s'havia postulat com a líder del seu partit. En va agafar les regnes quan l'aleshores alcalde de Badalona, Àlex Pastor, va haver de dimitir l'abril del 2020. Al costat d'ERC, Guanyem Badalona, els Comuns i Junts, el PSC va liderar una moció de censura contra Xavier García Albiol a finals de 2021. Ara, Rubén Guijarro es presenta, per primer cop, com a alcaldable a unes eleccions municipals.

És alcalde de Badalona des de fa un any i mig. De què està més orgullós?



De què Badalona recuperi l'orgull, de competir en la lliga de les grans ciutats, de trencar amb el passat. La ciutat ha tornat a acollir la Copa del Rei de bàsquet, 40 anys després; estic orgullós que, per fi, s¡hagi desencallat el projecte del canal del Gorg; que, per fi, la CACI sigui la seu de la Fundació CIM de la UPC i que no tinguem un edifici emblemàtic buit des de fa més de 15 anys. Badalona ha de deixar d'estar al circ mediàtic per les accions dels seus representants públics, dels darrers alcaldes i alcaldessa i que no han posat els veïns i veïnes al centre de la seva gestió.

Què li ha faltat per fer?



Ens queden reptes, que Badalona torni a ser un referent, volem una millor inversió en espais públics i en seguretat i neteja. Hem de consolidar una ciutat on el nostre espai public estigui millor cuidat i això es fa treballant amb el veïnat, aplicant recursos i treballant contra l'incivisme.

Vostè no s'havia postulat mai com a líder. És el primer cop que es presenta a unes eleccions. Què el va fer canviar d'opinió?



"Vaig acceptar el repte històric de netejar la ciutat de l'ombra de la corrupció"

Ser alcalde de la meva ciutat es l'orgull més gran que he tingut a la vida, les coses venen com venen. Vaig acceptar el repte històric de netejar la ciutat de l'ombra de la corrupció. Em va arribar l'oportunitat després de la implicació de l'alcalde -García Albiol- en els Papers de Pandora, va ser apoderat en una empresa en un paradís fiscal, va mentir amb les declaracions posteriors i no va dimitir com sí ho va fer el cap del govern austríac. No va posar la ciutat per davant dels seus interessos personals i en aquest moment històric vaig fer una passa endavant.

Quin és el seu model de seguretat per a Badalona?



"Amb García Albiol, Badalona va ser la ciutat que encapçalava el rànquing d'ocupacions"

El de treballar amb fets i realitats i no il·luminar problemes sense cap mena de solució. No pot ser que un representant públic sigui el pitjor ambaixador de la seva ciutat, els veïns m'ho traslladen i això va molt lligat a la recuperació de l'orgull badaloní per al qual treballo. El nostre full de ruta és ben clar: en 18 mesos, 41 agents nous, nous vehicles i materials perquè els agents facin millor la seva feina, la Unitat Domus per prevenir ocupacions que ja ha actuat en gairebé 100 casos. El 30% ha estat per evitar ocupacions i la resta, assessorant al veïnat. En el mandat de García Albiol, l'any 2021, Badalona va ser la ciutat que encapçalava el rànquing d'ocupacions, amb 577. S'ha de treballar més i amb fets, no vendre fum.

El contracte de neteja està caducat i prorrogat. La situació, pel que fa a la recollida de residus, és insostenible. Per què s'està retardant tant el nou contracte?



És l'exemple clar de la confrontació entre el model d'Albiol i el meu. Al PP se li va caducar el contracte i l'ha prorrogat sine die. El contracte ve del 2010 i no inclou els nous hàbits de reciclatge. Hem engegat un procés participatiu i farem el millor contracte que ha de tenir la ciutat i, sobretot, aportant recursos. Les coses costen a l'administració pública però el que cal fer és treballar-les i perseguir-les. No es pot mirar cap a una altra banda.

Una altra de les dificultats de la ciutat és la manca d'habitatge públic.



Treballem per donar possibilitats d'habitatge a preu assequible que concorda amb la consolidació del nostre projecte, el de poder fer el cicle vital a la ciutat: estudiar, treballar i poder-hi viure. Estem a punt de licitar 117 habitatges a La Colina, feia més d'una dècada que voltaven i ningú s'hi havia posat. Presentarem una promoció pública d'uns 60 habitatges gràcies al fons Next Generation. Pedro Sánchez ha anunciat que es posaran a disposició de les comunitats 50.000 pisos de la Sareb, això és treballar en realitats. Vam haver d'escoltar García Albiol com anunciava un conveni amb el banc dolent per posar pisos a disposició de la ciutat. Va ser només fum.

Jo encara no ho he fet però vostè no deixa de citar a Garcia Albiol... Segueix sent el líder més votat. L'any 2019 va aconseguir més de 37.000 vots a Badalona. Com el vol combatre?



És el moment de donar la volta precisament a això, és el moment d'acabar amb temps obscurs, d'escàndols, és això el que ens juguem el 28-M. El meu model està a les antípodes de tot això. Treballem per la gestió i amb il·lusió, per una Badalona diferent que vol tornar a ser un referent.

García Albiol anirà a judici per la instal·lació irregular d'unes antenes de telefonia mòbil. Hauria de dimitir?



Jo ho faria en el seu cas, crec que els representants públics hem de ser exemplars i des del moment en què estàs processat, amb cita de judici oral, en un cas de prevaricació i corrupció, has de dimitir. Hem de ser molt curosos i respectuosos amb els veïns i les veïnes. Badalona no es pot permetre un alcalde que en un any pot estar a la presó.

L'objectiu, després del 28-M, és que García Albiol no governi?



"La ciutat es mereix polítiques en positiu, inclusives i de la majoria"

L'objectiu és que tinguem la millor Badalona possible. No és el meu tarannà i no ho faré, no pacto contra ningú, em presento a les eleccions per guanyar i per expressar el meu projecte. No tinc la premissa del pacte per avançat. La ciutat es mereix polítiques en positiu, inclusives i de la majoria. És el que represento i, a partir d'aquí, mai hi hagut cap pacte contra ningú, sempre a favor de Badalona.

Les enquestes apunten a una pujada d'ERC que podria aconseguir ser la segona força. Si això passa, investirà Àlex Montornès?



Jo em presento a les eleccions per guanyar-les i no em plantejo cap escenari més que ser la primera força.