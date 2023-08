La inflació repunta al juliol fins al 2,3% per l'encariment dels carburants i aliments

Els preus continuen a l'alça. La inflació al juliol ha repuntat fins a situar-se en el 2,3% a Catalunya, quatre dècimes més que el juny, quan només ho va fer una dècima (1,9%), segons dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'altra banda, l'ens estima que la inflació subjacent, que no té en compte els aliments ni els productes energètics, ha sigut del 6,2%.

Els preus de l'alimentació continuen a l'alça i ja són un 10% més cars que fa un any

Aquest augment s'explica per la pujada del preu dels carburants, dels aliments i dels paquets turístics -que són un 26,8% més cars que fa un any-. En el cas de l'alimentació, ja és un 10,1% més cara que fa un any. Aquest juliol, també destaca un descens menys pronunciat del preu del vestit i el calçat, menor que el de l'any passat.

Si s'analitza en detall el cistell de consum en comparació amb el juliol del 2022, ha continuat disparat el preu del sucre (+45,9%), l'oli (+19,2%), la llet (+18,1%), les patates (+17%), la carn de porc (+14,3%), els ous (+12,3%), l'aigua i els refrescos (+10,9%), els cereals (+10,8%), la fruita fresca (+9,3%) i el cafè (+9,3%).

En comparació amb el juny, els preus dels aliments han pujat un 0,2%. Els que més s'han encarit han estat la fruita fresca (+6,6%), i l'oli i els greixos (+3,1%). En canvi, el preu dels llegums i les hortalisses fresques ha baixat un 3,4%.

Descens del preu de l'electricitat i del gas

Per contra, destaca el descens del preu de l'electricitat i del gas davant l'increment de l'any passat. En concret, a Catalunya, són un 15,3% més barats que fa un any. En comparació amb el juny, però, s'han encarit un 3,3%.



A l'Estat, la variació interanual ha repuntat quatre dècimes fins al 2,3%, i deixa enrere la xifra del juny (1,9%), que va ser la més baixa des de l'abril del 2021. L'INE també ha atribuït l'increment al preu del transport -sobretot els carburants- i els aliments -en especial les fruites i el olis-.