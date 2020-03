Inspecció de Treball confirma que existeix una cessió il·legal de Ryanair a Girona

La Inspecció de Treball ha certificat una "cessió il·legal" de treballadors de les agències Workforce i Crewlink a Ryanair a l'aeroport de Girona. L'organisme ha pogut comprovar que els treballadors contractats per Workforce i Crewlink responien a "l'empresa principal de Ryanair", tal com ha detallat la secretària de comunicació d'USO-Ryanair, Lídia Arasanz. El sindicat Unió Sindical Obrera (USO), que va denunciar els fets a la Inspecció de Treball l'abril de 2019, portarà el cas als tribunals amb l'objectiu que l'aerolínia irlandesa els contracti directament, fet que comportaria la millora de les condicions laborals que tenen actualment aquests treballadors.



Arran de la denúncia d'USO Sector Aeri, Inspecció de Treball va visitar la terminal gironina i després va reunir-se amb Ryanair, Workforce i Crewline. Després de les tres trobades, els tècnics han coincidit que les agències havien contractat treballadors però les dues agències els havien posat a disposició de l'empresa principal, Ryanair.

Inspecció de Treball remarca que ni Crewlink, ni Workforce tenia cap control sobre els treballadors en qüestió a l'aeroport gironí, deixant-los en mans de l'aerolínia irlandesa. La normativa espanyola tan sols permet a les Empreses de Treball Temporal (ETT) fer aquesta cessió de manera legal a les empreses, mentre que no és legal en les subcontractacions.



La secretària de comunicació d'USO-Ryanair, Lídia Arasanz, ha detallat que després d'aquesta resolució emprendran mesures legals amb una demanda als tribunals. Això comportarà que els treballadors passin a formar part de la plantilla de Ryanair de forma oficial i a més, recuperaran "de forma retroactiva algunes de les millors condicions laborals" que té l'aerolínia respecte a les agències que els havia contractat inicialment.

El 10 març se celebrarà a l'Audiència Nacional el judici per la demanda interposada pels sindicats USO, Sitcpla i Sepla per impugnar l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) pel tancament de les bases de Lanzarote, Tenerife i Gran Canària. La base de Girona, per a la qual també es planejava el tancament, es va salvar després que els 120 treballadors de l'aeroport de Girona i Ryanair aconseguissin un acord en el qual els empleats passaven de tenir un contracte indefinit ordinari a un de fix discontinu, a més de patir reduccions del 25% de la jornada. Els 14 restants es van acollir a l'ERO.



No obstant això, el 12 de febrer l'aerolínia va enviar una carta als seus treballadors per informar de la probable retirada d'un avió a Girona i un altre a Madrid a conseqüència dels problemes sorgits pel retard en els lliuraments dels 737 MAX que té encarregats, canvi que comporta la reducció d'algunes rutes, i per això l'empresa va proposar la reducció de jornada durant la temporada d'estiu o excedències. Ara bé, el termini dels treballadors per acollir-se a aquestes mesures va finalitzar sense que cap d'ells s'adherís a la reducció de jornada.