La investigació de Llucia Ramis sobre l'habitatge a Barcelona s'emporta el IV Premi de No Ficció Libros del Asteroide

L'escriptora i periodista Llucia Ramis (Palma, 1977) ha guanyat el IV Premi de No Ficció Libros del Asteroide amb el projecte Un metro cuadrado. Diez pisos y treinta años en Barcelona. Es tracta d'una investigació en profunditat sobre la problemàtica de l'habitatge a la ciutat, que s'entrellaça amb la seva experiència vivint a la capital catalana.



La guardonada reflexiona al voltant del fenomen de la gentrificació (amb les seves causes i conseqüències), sobre com l'habitatge i el seu accés marca el present i futur de la ciutadania, i també sobre el concepte de llar. Tot plegat, a través de la seva pròpia historia com a llogatera en deu pisos diferents en les darreres tres dècades.

El jurat del guardó ha valorat la "solvència narrativa" de l'autora, així com el seu interès universal pel tema i la seva "original" aproximació. En aquest sentit, considera que aborda "les seves múltiples cares i el seu impacte" combinant la crònica autobiogràfica, l'observació directa sobre el terreny i una ambiciosa investigació periodística.

El jurat l'han format Jordi Amat, Daniel Capó, Leila Guerriero, Daniel Gascón i l'editor Luis Solano. La dotació econòmica del premi que s'emporta l'autora mallorquina és de 7.000 euros. En aquesta quarta edició ha rebut un total de 198 propostes, de les quals 91 procedien de fora de l'Estat.

Quarta edició del premi

El Premi de No Ficció de Llibres de l'Asteroide reivindica que es distingeix d'altres guardons de no ficció del món hispanoparlant perquè és un premi atorgat a projecte i no a obra acabada. Té com a objectiu promoure i promocionar la creació de no ficció literària en llengua castellana i en la convocatòria es valoren propostes d'assaig, memòries, biografia o reportatge.

El guardó es consolida després de propostes publicades com El mal dormir, de David Jiménez; Fieras familiares, d'Andrés Cota Hiriart; 14 de abril, de Paco Cerdà, reconegut per aquesta obra amb el Premi de les Llibreries de Navarra 2022 i el Premi de la Crítica valenciana 2023; I Mi padre alemán, de Ricardo Dudda.