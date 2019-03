Aquest dilluns ha arrencat la cinquena setmana del judici del Procés al Tribunal Suprem i ho fa, entre d'altres qüestions, acompanyat d'un nou informe dels observadors internacionals aplegats a la plataforma International Trial Watch (ITW). El treball denuncia diversos aspectes de la conducció del judici que porta a terme el president de la sala, Manuel Marchena. Per exemple, que "en reiterades ocasions, denega a algunes parts, especialment a les defenses, la possibilitat d'interrogar o repreguntar a testimonis proposats per l'altra banda sobre fets objecte d'acusació relacionats amb els seus representats". Aquests forma d'actuar, "impedeix verificar la credibilitat d'alguns testimonis" i en limitar "l'interrogatori de forma lliure" es permet "la banalització de la violència policial desplegada l'1 d'octubre de 2017".



ITW també posa el focus en dues qüestions més, com ara que es facin preguntes sobre dret parlamentari i el funcionament del Parlament de Catalunya, perquè això "no només pot qüestionar el principi d'inviolabilitat parlamentària sinó que revela el caràcter fonamentalment polític del judici". I adverteix de la "comunicació entre testimonis, que obtenen una informació prèvia al poder visionar el que prèviament diuen altres testimonis". En aquest sentit, es denuncia que la setmana passada això es va evidenciar particularment, perquè en comparèixer comandaments policials, "en un ordre jeràrquic de més a menys", aquestes feien les declaracions "després d'haver pogut escoltar prèviament el que han declarat els seus superiors", de manera que podien "construir així uns relats acusatoris de dubtosa espontaneïtat, tal com exigeix la jurisprudència que emana de la Llei d'enjudiciament criminal".

Finalment, també s'adverteix que en un primer moment Marchena oblidés preguntar-li al coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos sí havia estat processat en alguna ocasió. Cal recordar que de los Cobos va estar processat per tortures, acusació de la que finalment va ser absolt. Així mateix, el màxim responsable de la Policia Nacional a Catalunya durant l'1-O, Sebastián Trapote, va assegurar que no havia estat mai processat, quan el 1974 va assassinar d'un tret un obrer de Badalona, cas del que va es deslliurar gràcies a les amnisties de 1975 i 1977. Però res d'això va aparèixer en les preguntes sobre les "generals de la llei".



En el sentit positiu, ITW destaca que Marchena intenta conduir els interrogatoris "de manera ordenada" i que segueix permetent que aquest es perllonguin l'estona necessària, malgrat que això es tradueixi en sessions maratonianes. La plataforma International Trial Watch està impulsada per entitats com Irídia, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la UB, el Col·lectiu Praga, Novact, i l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans.