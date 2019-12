Massa important com per passar desapercebuda. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que reconeix la immunitat parlamentària d'Oriol Junqueras ha estat recollida aquest dijous per nombrosos mitjans de la premsa internacional, que coincideixen en assenyalar-la com una victòria dels independentistes en el terreny judicial. Hores després també han recollit la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha condemnat també aquest dijous al president de la Generalitat, Quim Torra, a una inhabilitació d'un any i mig pel cas dels llaços grocs.



El setmanari Der Spiegel parla a la seva edició digital "d’èxit dels separatistes catalans", explica els detalls de la sentència als lectors alemanys i apunta a les possibles conseqüències per a la situació legal de Carles Puigdemont i Toni Comín. Al digital Telepolis Ralf Streck, com és habitual, analitza la notícia i comenta el resultat de la protesta de Tsunami Democràtic del dimecres. També se n’ocupa el Tageszeitung, que, a més, recull la resposta de la ultradreta espanyola representada per Vox. El Neues Deutschland destaca al seu titular com la decisió ha estat celebrada pels independentistes catalans com una victòria



De manera semblant, el francès Le Figaro qualifica la sentència de "victòria dels independentistes catalans", mentre Le Monde descriu la sentència com un "revès" per a l’Estat espanyol i afirma que la decisió "obre la porta al retorn a Espanya de l’expresident Carles Puigdemont". El diari belga francòfon Le Soir es fa eco del cas i consigna que "la justícia ha donat la raó aquest dijous a l’independentista empresonat Oriol Junqueras", mentre que el diari en neerlandès De Tijd s’ha centrat en la condemna Torra. Als Països Baixos ha estat el rotatiu Trouw qui s’ha fet ressò de la decisió del TJUE. Per al Dagens Nyheter, el diari suec de major tirada, la sentència del TJU ha estat una "bufetada al govern espanyol".



"Tribunal de la UE a Espanya: alliberi a Junqueras, com a eurodiputat gaudeix d’immunitat", demana al seu titular l’italià La Repubblica. Més tècnic, la BBC titula, en referència a Junqueras, que el "líder català ‘hauria d’haver tingut immunitat’, segons un tribunal europeu", i el també britànic The Guardian recull la resposta d’ERC al seu titular i escriu que el partit "reclama la llibertat del seu líder empresonat després de la sentència sobre la seva immunitat". El portuguès Público ha recollit tant la notícia de la sentència com la de la inhabilitació de Torra. A més d’ocupar-se amb la notícia, el canal de televisió Euronews ha consultat per a la seva pàgina web l’opinió professional d’Ignacio González Vega, de Jueces para la Democracia, qui no obstant no s'ha atrevit a pronunciar-se sobre les repercussions polítiques i legals a Espanya.

Als EUA l’influent The New York Times recull l’anunci de la sentència del TJUE i la inhabilitació de Torra a una mateixa notícia resumint la jornada i emmarca els casos "dintre d’una llarga llista d’enfrontaments entre el govern central d’Espanya i el seu sistema judicial contra els líders catalans que afavoreixen la independència". The New York Times recorda que, malgrat tot, "és improbable que Espanya alliberi" Junqueras. "Els polítics han fracassat durant anys a l’hora de resoldre el conflicte secessionista, que s’ha deixat cada cop més en mans dels jutges, mentre aquest ha continuat dividint la societat catalana i alimentant la violència als carrers", explica el seu corresponsal a Madrid, Raphael Minder. "Espanya, sacsejada per sentències que renoven les preguntes sobre Catalunya", titula, més contundent, The Washington Post.



Per últim, les agències de notícies russes RIA Novosti i TASS es fan ressò de la inhabilitació de Torra per haver mantingut els llaços grocs als edificis institucionals en un text que ha estat reproduït pels mitjans de comunicació russos. La cadena de televisió RT i el mitjà digital Sputnik també han informat de la condemna a Torra.