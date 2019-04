Nova estirada d'orelles de Manuel Marchena a les defenses en el judici als líders del Procés. El magistrat president de la Sala Penal del Tribunal Suprem ha esbroncat per segona vegada en menys d'una setmana el lletrat Jordi Pina, a càrrec de les defenses de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.



Gairebé al final de la sessió de tarda d'aquest dijous, l'advocat ha replicat a Marchena que estava "errant", quan el magistrat l'ha interromput per rebutjar la procedència de les seves preguntes al penúltim testimoni de la jornada. "Quan declaro la impertinència d'una pregunta, vostè no em pot dir que estic errant", l'ha tallat el president de la sala. "No invertirem ni un minut més en investigar un fet que s'escapa de la competència del tribunal", ha afegit.

En concret, Marchena havia retret a Pina que insistís en les seves preguntes al testimoni, un policia nacional, a compte de l'infart que va patir un home "d'avançada edat" en un dels col·legis electorals de Lleida, durant la jornada del referèndum sobiranista de l'1 d'octubre de 2017. El testimoni, al comandament de la intervenció en aquest centre, va ser qui primer va practicar tècniques de reanimació a l'home que va patir el desmai. "Portem ja 10 minuts intentant explicar com va passar aquell incident". "El tribunal ho lamenta", deia Marchena, recordant que no era el seu "objecte" dilucidar com va arribar a produir-se aquest episodi, i que aquests fets estan sent investigats en una altra causa.



"Crec que la seva senyoria està errant", ha estat el comentari de Pina. "¿Que estic què?". "Errant", responia el lletrat, per veure's tallat pel "no, no, no no" del president de la Sala. De fet, si al començament del judici totes les parts, fins i tot les defenses, reconeixien l'elegància del magistrat en totes les seves intervencions, transcorreguts dos mesos de judici sembla evident que Marchena cada vegada manifesta tenir menys paciència.



De fet, es dona la circumstància que només uns minuts abans, aquest cop davant les preguntes de l'advocat Benet Salellas, de l'equip legal de Jordi Cuixart, Marchena ja havia deixat anar una estirada d'orelles. El lletrat ha preguntat a un altre testimoni si la Policia Nacional va intervenir en una escola de Girona per ser el centre al qual acudien les filles de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, llavors encara president. "És una pregunta de pura conjectura i vostè ho sap", ha tancat.