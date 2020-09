Arriba a  judici la segona macrocausa per l'organització de l'1-O 

La magistrada del jutjat d'instrucció número 13 ha decidit tancar el sumari sobre l'organització de l'1-O i enviar els processats a judici a l'Audiència de Barcelona. Es tracta d'una trentena de càrrecs de la Generalitat en aquell moment, com ara Antoni Molons, llavors secretari de Difusió i Atenció Ciutadana; Joaquim Nin, ex-secretari general de Presidència; Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Família; Aleix Villatoro, ex-secretari general del Departament d'Exteriors; Amadeu Altafaj, exdirector de la representació de la Generalitat davant la UE, o Albert Royo, exsecretari general del Diplocat. Justament, la fiscalia havia demanat allargar un any més la investigació.

La investigació judicial del jutjat 13 va ser el primer que es va obrir en relació al procés arran de les declaracions del jutge i exsenador d'ERC Santi Vidal i va comportar els registres de diverses institucions catalanes incloses la conselleria d'Economia on es va produir la gran concentració popular de resposta del 20 de septembre de 2017. Segons la magistrada, en aquest sumari s'han practicat les diligències d'investigació "que s'han considerat útils i necessàries", motiu pel qual tanca el sumari i el remet a l'Audiència. Els processats estan investigats pels delictes de malversació de fons públics, desobediència, falsedat documental, revelació de secrets i prevaricació. La jutgessa va descartar els delictes de rebel·lió i sedició.

Aquest és la segona macrocausa contra l'independentisme que arriba a judici després del que va celebrar el Tribunal Suprem condemnant a prop de cent anys de presó al vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i la resta de membres del Govern detinguts, a més de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcaldell, l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. A més hi ha pendent la sentència contra el major Trapero i altres membres de la cúpula dels Mossos i d'Interior, i nombroses causes més respecte a l'organització del referèndum com la que afecta als membres de la Mesa del Parlament, de la Sindicatura de l'1-O o per diverses protestes ciutadanes.