Junqueras demanda el president del Parlament Europeu per no protegir-li la immunitat com a eurodiputat

La defensa del president d’ERC, Oriol Junqueras, ha presentat un recurs davant el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) per tal que es declari nul l’acte pel qual el president del Parlament Europeu, David Sassoli, va negar-li al pres polític la protecció com a eurodiputat. L’origen dels fets es remunta al 10 de desembre, que és quan Sassoli va denegar una petició prèvia de l’eurodiputada d’Esquerra Diana Riba en què reclamava a l’Eurocambra que protegís la immunitat de Junqueras.



Sassoli va rebutjar-ho en considerar -erròniament, segons l’advocat Andreu Van den Eynde- que el president d’ERC ja no era eurodiputat. Nou dies després de la decisió del president de l’Eurocambra, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va sentenciar que Junqueras sí que gaudia de la condició d’eurodiputat de ple dret des del moment en què va ser escollit en les eleccions europees del maig de l’any passat.



Aquesta posició ja l’havia defensat l’advocat general de la UE abans que Sassoli considerés que Junqueras no podia tenir immunitat perquè no era eurodiputat, recalca Van den Eynde. L’advocat del president d’ERC, en canvi, recalca que quan Sassoli es va pronunciar Junqueras sí que era eurodiputat i, per tant, gaudia d’immunitat, tal com va establir posteriorment el TJUE.

Tot i que el TJUE va establir el 19 de desembre que Junqueras era eurodiputat des del moment en què va ser proclamat electe, la realitat és que tècnicament només va tenir aquesta consideració entre la data de la sentència del tribunal i el 3 de gener, el dia en què el Tribunal Suprem va avalar-ne la suspensió com a parlamentari ordenada per la Junta Electoral Central (JEC), amb l’argument que havia estat condemnat a inhabilitació després de la sentència del judici al Procés.



En el recurs de Van den Eynde també s’exposa que Sassoli no té les competències per desposseir Junqueras de l’acta d’eurodiputat, ja que la qüestió hauria de passar pel "comitè competent, que és el d’Afers Legals. La petició de protecció de la immunitat recordava de forma expressa que l'article 9.8 del reglament de procediment de Parlament Europeu estableix clarament que és l'únic comitè competent per declarar la inadmissibilitat d'una petició", recalca l’escrit.