La Junta Electoral prohibeix a 3Cat dir "exiliats" i "exili" durant el període electoral

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha prohibit que els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) puguin utilitzar la paraula "exili", "exiliats" i "presos polítics" en referència als independentistes encausats per la justícia que han abandonat el país, com Carles Puigdemont, Marta Rovira o Ruben Wagensberg.

L'àrbitre electoral insta els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a no utilitzar aquests termes mentre duri el procés electoral. Segons la Junta Provincial, la utilització d'aquests termes vulnera el principi de neutralitat informativa.

La prohibició arriba després d'una denúncia interposada per Ciutadans en què s'assenyalaven alguns continguts periodístics publicats o emesos en els espais informatius de la corporació. No és la primera vegada que la Junta Electoral prohibeix termes als mitjans públics catalans. Entre d'altres, ja va dictar resolucions semblants per a les eleccions al Parlament del 14 de febrer del 2021 o per a les del 21 de desembre del 2017, quan la JEC va prohibir a TV3 i Catalunya Ràdio expressions com "consellers empresonats" o "president Puigdemont".



Els treballadors denuncien censura

En un comunicat, el Consell Professional de TV3 ha denunciat que la decisió suposa "un acte de censura que no respecta ni la llibertat d'expressió ni la llibertat de premsa".

"Rebutgem rotundament aquesta nova ingerència de la justícia en la nostra feina. Nosaltres treballem sota criteris professionals i periodístics i mai per acontentar cap partit polític", apunta el comunicat, que també recull la definició d'exili en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.

Basant-se en la definició, els consells professionals afirmen "amb rotunditat" que el terme "exili" s'està fent servir correctament des dels Serveis Informatius de TV3 i Catalunya Ràdio, "però ara ens el tornen a prohibir".