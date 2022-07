Junts menysprea la taula de negociació amb l'Estat i Turull la compara amb un grup de Whatsapp: "Serveix per quedar"

El Congrés Nacional de Junts ha arrencat aquest dissabte amb dures crítiques a la reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez per tal de reactivar la taula de diàleg. Pel secretari general de Junts, Jordi Turull, convindria que més que una taula de diàleg creessin un grup de Whatsapp perquè pel moment, diu, només serveix per "discutir per veure quan poden quedar".

Turull també ha advertit ERC de les males arts del PSOE i recorda que mentre invoquen els "cants de sirena" del diàleg continua la repressió amb atacs a la llengua, l’ofec econòmic a la sanitat o el ‘Catalangate’. La presidenta del partit, Laura Borràs, afegeix que l’agenda del retrobament, en el fons, vol portar a "la paràlisi, l'anestèsia i la rendició" de l’independentisme.