L'aplicació d'una renda garantida mínima guanya adeptes tant a l'esquerra com a la dreta

La demanda per aplicar una renda garantida mínima a totes les llars de l'Estat sona amb força com una de les mesures per pal·liar els efectes econòmics de la crisi pel coronavirus. El ministre d'Inclusió, Seguretat i Migracions, José Luis Escrivá, ha afirmat aquest dimecres que el Govern espanyol "està compromès" amb la posada en marxa d'un ingrés mínim: "Estem estudiant el disseny de la mesura i quan estigui preparada en els seus detalls es comunicarà i s'implementarà", ha dit en una roda de premsa. Sembla que aquesta mesura ha guanyat popularitat tant entre els partits de la dreta com entre els de l'esquerra, tant en l'àmbit estatal com a Catalunya, tot i tractar-se d'una intervenció econòmica de signe progressista.



Segons informa l'Agència EFE, fonts de l'Executiu de coalició entre el PSOE i Podemos han assenyalat que s'estan ultimant els detalls d'aquest ingrés mínim que afavoriria a les famílies més vulnerables, amb ingressos més baixos o inclús sense cap renda a causa de la paràlisi provocada per la pandèmia del Covid-19. Les mateixes fonts afirmen que, previsiblement, s'aplicarà la setmana vinent, i en el seu disseny treballa el Ministeri de Treball, el d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i la vicepresidenta segona de Drets Socials i Agenda 2030. Encara, però, no se sap qui s'hi podrà acollir, si només cobrirà els treballadors que s'han quedat sense feina o anirà més enllà, ni quina quantitat es percebrà i fins quan s'aplicarà.



Aquesta mesura, a més de la suspensió dels lloguers, ja l'havia exigit el vicepresident segon del Govern espanyol i líder de Podemos, Pablo Iglesias, qui va portar al Consell de Ministres d'aquest dimarts la creació d'un subsidi per protegir totes aquelles persones que no tenen un sou o que han vist reduït els seus ingressos. Així s'ha pronunciat també el grup de Catalunya en Comú o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va demanar una renda per a les famílies vulnerables a Pedro Sánchez: "S'ha de garantir que cap família es quedi sense recursos mínims per cobrir les necessitats bàsiques".



La demanda per una renda garantida és compartida pel president de la Generalitat, Quim Torra, qui durant la compareixença d'aquest dimecres va afirmar que cal una renda bàsica de ciutadania per als treballadors, a banda de suspendre els lloguers, donar suport econòmic a les empreses i els autònoms i reforçar al màxim el sistema sanitari i assistencial: "Tot això ha de fer-se junts i alhora. No anirem endavant si apliquem una mesura però no les altres", ha advertit.

També s'ha expressat en aquesta línia el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, qui en un article a El País titulat "Renda bàsica. Ara és el moment" ha defensat la necessitat de "garantir la renda dels assalariats i autònoms": "Ha arribat el moment d'activar una renda bàsica de confinament. S'ha de garantir que l'oxigen de l'habitació fins que tornem a encendre l'interruptor. Un ingrés bàsic, finançat directament pel Banc Central Europeu, per a tots els ciutadans que no tinguin ingressos garantits".



La Generalitat ja té l'experiència de l'aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania, aprovada pel Parlament per unanimitat el setembre de 2017, després que fos impulsada per una Iniciativa Legislativa Popular i que

Pel que fa a Ciutadans, el partit liderat per Inés Arrimadas demana una "prestació compensatòria garantida en cas de suspensions temporals de contracte" segons especifiquen al document de demandes per combatre l'impacte de la covid-19, per tant, només per aquells que s'hagin quedat sense feina durant aquest confinament. Per contra, Ciutadans s'havia mostrat contrari a l'aplicació de la Renda Garantida de la Ciutadania en el passat, obviant-la en el seu programa les darreres eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017.



El PP de Catalunya, en canvi, s'ha centrat a demanar a Quim Torra que gestioni "amb lleialtat" la crisi i que "s'oblidi de l'estelada". El diputat i secretari general del PPC, Daniel Serrano, ha dit que Torra "ha d'estar preparat", ja que "el cop serà molt dur per als treballadors, autònoms i pymes que requeriran moltes ajudes i recursos econòmics". Per contra, Serrano no ha fet una menció explícita a l'aplicació d'un ingrés mínim.



Per la seva banda, la CUP ha defensat aquest dimecres que la crisi generada pel coronavirus l'han de pagar els bancs que van ser rescatats durant la crisi econòmica del 2008: "És necessari que les institucions rescatin les persones. Aquesta crisi l'han de pagar els bancs, l'Íbex 35 i el gran capital". La portaveu del grup al Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, ha defensat l'aplicació d'una renda bàsica d'emergència durant la seva compareixença aquest dimecres.



Els sindicats demanen un ingrés lligat al sou mínim

Davant l'allau d'expedients de regulació i acomiadaments que els treballadors estan patint a les seves empreses, els sindicats també s'alineen amb la idea d'aplicar una renda garantida per compensar els acomiadaments massius del sector privat. Així ho ha expressat el secretari de Política Territorial del Barcelonès de CCOO, Toni Mora, a aquest diari, qui creu que s'hauria d'implantar amb celeritat: "Falta una injecció de diners públics molt important. Hauria d'anar amb més rapidesa, sobretot perquè arribi als treballadors i treballadores que passaran per ERTOs".



Més contundent és el secretari general de l'UGT, Camil Ros, qui en declaracions a aquest diari creu que s'està venent com a renda garantida un ingrés públic que no ho és: "Estem parlant de mesures per a persones que s'estan quedant descobertes per expedients temporals. Ens sembla una mica trampós parlar d'una renda universal quan ens referim a prestacions de 400 € per a treballadors a l'atur". Ros explica que si aquesta ajuda es fixa segons l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), un índex per fixar les ajudes socials, l'ingrés facilitat per l'Estat serà molt menor que els sous de la gran majoria de treballadors: "L'IPREM hauria d'estar lligat al salari mínim, que ara és de 950€. Per contra, amb aquesta ajuda, moltes llars rebran la meitat del sou que percebien abans de la crisi de la covid-19".