L'atur cau per tercer mes consecutiu a Catalunya i se situa en la xifra més baixa des del 2008

Després del sotrac dels primers mesos d'hivern, el mercat de treball tanca el mes d'abril amb les millors dades des del 2008, tant pel que fa al descens de l'atur com a la creació d'ocupació. Segons dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball, actualment hi ha 338.795 persones sense feina a Catalunya, un 2,73% menys de desocupats que el març, o el que seria el mateix, 9.506 persones menys a les llistes dels serveis d'ocupació. És el tercer mes consecutiu que es registra un descens en el nombre de desocupats. En comparació amb l'abril del 2022, hi ha 25.900 aturats menys.

Pel que fa a la creació d'ocupació, les contractacions de Setmana Santa han disparat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social fins a un nou rècord: 3,67 milions de treballadors cotitzant a la Seguretat Social, la xifra més alta de la sèrie històrica del mes. L'afiliació ja supera en 113.627 empleats més les xifres del 2022 i arrossega dos anys d'augments interanuals.

La desocupació ha caigut amb més força a Girona

El mercat laboral català ha anotat descensos a les llistes dels serveis d'ocupació a totes les demarcacions del país. Amb relació al març, la desocupació ha caigut amb més força a Girona, amb un descens del 4,66% i a Tarragona, on ha baixat un 4,17%. També s'han registrat menys aturats a Lleida (-2,76%) i a Barcelona (-2,25%).

A l'Estat, el nombre de persones registrades a les llistes d'ocupació es va reduir en 73.890 persones en comparació amb el març. El total de desocupats ha baixat dels 2,8 milions per primer cop en aquest mes des del 2008. Respecte l'abril del 2022, l'atur va caure en 234.133 persones

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 238.436 persones a l'abril a l'Estat i va superar els 20,6 milions per primer cop. És el millor abril des que hi ha registres i tanca un quadrimestre en el qual s'han sumat 420.301 ocupats, el millor inici d'any de la sèrie històrica.