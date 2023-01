L'Escala s'enduu el primer premi de la loteria de Reis amb el número 89.603

La loteria de Reis ha tocat a Catalunya. El primer premi del sorteig de Reis ha estat pel número 89.603 i ha caigut íntegrament a l'Escala (Alt Empordà), i cada sèrie d'aquesta butlleta té una dotació econòmica de 2 milions d'euros. Els bitllets amb el número premiat s'han venut íntegrament a l'administració de loteries del carrer Enric Serra de la localitat, on aquest divendres al matí s'apleguen desenes de persones per celebrar el premi i d'altres per curiosejar.

Pel que fa al segon premi, de 750.000 euros la sèrie, l'ha guanyat el número 72.289 i també ha esquitxat el territori català. Aquest, però, ha estat molt repartit en tot l'Estat, però hi ha nou municipis de Catalunya agraciats.

Concretament ha caigut en quatre punts de venda de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, a Cornellà de Llobregat, a Sant Andreu de la Barca, a Horta de Sant Joan, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a Reus, a Bellveí i a Alcarràs.

La fortuna no ha pogut ser completa, i al contrari que els dos primers premis, el tercer guardó de la rifa de Reis, el número 18.918, amb una dotació de de 250.000 euros per sèrie, ha passat de llarg de Catalunya.