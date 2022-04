L'Índex de Preus de Consum (IPC) segueix disparat i assoleix noves xifres rècord en la línia del que ja havien avançat les prediccions. Al març, els preus a Catalunya es van incrementar un 9,5% respecte al mateix mes del 2021, una taxa més de dos punts per sobre la que es va registrar al febrer (7,4%).

L'INE atribueix la pujada de preus a l'encariment de l'energia i dels carburants, amb taxes d'inflació del 28,8% i del 18,9%, respectivament. Al conjunt de l'Estat, l'IPC registra una taxa de variació interanual del 9,8%, la més alta des del maig de 1985.

Expectació per la primera Setmana Santa sense restriccions

Els experts apunten que els consumidors reduiran la despesa durant les vacances

La pujada de preus arriba a les portes d'una Setmana Santa sense pràcticament restriccions després de dos anys de pandèmia i amb un sector de l'hostaleria que confia recuperar els nivells d'activitat previs a l'esclat de la Covid-19. Si bé els experts asseguren que la gent continuarà viatjant malgrat l'encariment dels carburants i l'energia, apunten que moltes persones reduiran la despesa durant les vacances per adaptar-se a la situació actual. "Últimament ens miren els preus amb lupa, perquè amb cent euros no vas enlloc", comenten alguns consumidors.



On més s'ha notat la pujada de preus és en l'alimentació, un dels sectors més afectats per l'increment dels preus de l'energia, dels carburants i per les aturades del transport de les últimes setmanes. "A casa ho veiem amb tots els productes de la cistella bàsica; van pujant cèntim a cèntim, però al final de mes es nota", explica la Graciela, una veïna del barri de Sant Antoni, en declaracions a l'ACN.

De cara a la Setmana Santa, els experts vaticinen que les taxes d'inflació rècord continuaran condicionant part del consum de les llars. "Hem de pensar que una pujada de preus propera al 10% ens fa perdre molta capacitat de compra; a partir d'aquí, l'afectació dependrà de la restricció pressupostària de cadascú", apunta el professor de la UPF Business School of Management, Andrei Boar, a l'ACN.

No s'espera una caiguda en el volum de turistes

No obstant això, aquest expert opina que els efectes de la inflació en sectors com el dels viatges serà limitat. "Viatjar aquests dies és més car que fa uns mesos, però està clar que la gent que vulgui escapar-se ho continuarà fent", assenyala. De fet, Boar recorda que la majoria dels viatges de Setmana Santa es van reservar abans que la inflació es disparés i, per tant, no s'espera una caiguda en el moviment de turistes. "Les previsions de plena ocupació al sector de l'hostaleria segurament es compliran", assenyala.



Malgrat tot, el professor de la UPF-BSM contempla un canvi en els hàbits de consum de les persones un cop està de vacances. "La gent buscarà productes substitutius que tinguin un preu més econòmic [...] i restringirà la compra d'aquells productes que són més cars", apunta. Una de les conseqüències de tot plegat seria que els turistes reduïssin el nombre d'àpats que fan a bars i restaurants i optessin per comprar menjar directe dels supermercats, indica.

Viatges d'última hora, en cotxe

On sí que es notaran canvis dins el sector turístic serà en aquells viatges que es reserven a última hora. Amb el preu dels bitllets d'avió a l'alça per l'encariment del querosè, Boar veu menys probable que la gent aposti per fer trajectes de llarg radi amb avió. L'alternativa serà el cotxe, i més després de la bonificació de vint cèntims per litre impulsada pel Govern espanyol.

"Hem de tenir en compte que el combustible té ara un preu bastant semblant al d'abans de la crisi degut a la subvenció; és per això que els viatges de curta distància en cotxe no es veuran tan afectats per la pujada de preus", assenyala Boar.