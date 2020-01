L'ONU demana a l'Estat espanyol accions més efectives per combatre la violència contra les dones

Un total de sis dones han estat assassinades presumptament per les seves parelles o exparelles en els últims 28 dies o, el que és el mateix, en el que va d'any. És a dir, un home ha assassinat a la seva parella o exparella cada cinc dies en l'últim mes. Cap d'elles havia denunciat prèviament al seu agressor. La suma de dones assassinades a les mans dels seus cònjuges a l'Estat espanyol des de 2003 és de 1.039.



La violència masclista a l'Estat, per tant, és una evidència. Una realitat que es deixa veure en números i estadístiques i que adquireix la dimensió de tragèdia quan s'aterra.



També quan es donen situacions com la que pateix ara Gloria Susana Flores, que va ingressar aquest dilluns a la presó després de ser condemnada per un delicte de lesions a la seva exparella durant una discussió en la qual ell la va colpejar repetidament i va amenaçar amb matar-la. No obstant això, ella està a la presó i l'home, lliure. "La meva mare l'única cosa que va fer el dia dels fets va ser evitar ser assassinada", ha escrit el seu fill, Joan, de 19 anys en una carta en la qual demana l'indult.



En aquest context va acudir Espanya al seu Examen Periòdic Universal en el Consell de Drets Humans de l'ONU que, cada cinc anys, avalua la situació dels Estats membres per a comprovar si estan complint amb les seves obligacions en Drets Humans. I la violència masclista i la necessitat de donar una millor resposta a les víctimes va ocupar un lloc important entre les més de 200 recomanacions que els països membres del Consell van recitar a l'Estat, recollides a l'esborrany que ja està disponible.



No obstant això, les recomanacions a l'Estat espanyol no es van reduir només a la necessitat de continuar una lluita més eficaç contra la violència de gènere. També van ocupar un espai rellevant les peticions per la lluita contra la tracta amb finalitats d'explotació sexual; les crítiques a la Llei de Seguretat Ciutadana; la denúncia de les devolucions en calent; la necessitat de ratificar la Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i dels seus familiars; i altres recomanacions, ja habituals, que apunten a la necessitat d'acabar amb la impunitat franquista o investigar a fons les denúncies de tortures o maltractaments de Forces i Cossos de Seguretat.

Mesures contra la violència masclista

Diversos països van felicitar a Espanya pels passos donats en la lluita contra la violència masclista i van celebrar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, però van animar a les autoritats espanyoles a continuar en el camí emprès amb més fermesa. Austràlia, per exemple, va ser contundent en la seva petició: "Frenar l'alt nombre de morts de dones com a resultat de la violència comesa per parelles o exparelles". Àustria també va demanar "garantir" a les víctimes de violència de gènere accés a mesures de protecció; mentre que altres països, com la República Txeca, Cuba, Geòrgia, Veneçuela o Angola van instar a Espanya a desenvolupar més "accions efectives per reduir la violència contra la dona", tal com va assenyalar la representant cubana.



Però les recomanacions no van quedar aquí. Entre les quals va rebre l'Estat en aquesta matèria també van destacar les peticions perquè es millori la formació de jutges, jutgesses i Forces i Cossos de Seguretat en violència masclista. França i Malta, per exemple, van demanar a Espanya que proporcioni "capacitació adequada als òrgans judicials responsables del processament i la recerca" en casos de violència de gènere. També Croàcia, Turquia, el Brasil i Dinamarca van demanar a l'Estat que s'asseguri que les víctimes de violència masclista tenen accés a "mitjans de reparació i protecció" suficients.



També va destacar la petició de l'Uruguai, que va recomanar a les autoritats espanyoles que cap jutjat torni a aplicar la Síndrome d'Alineació Parental (SAP). La petició del país llatinoamericà és especialment rellevant ja que sorgeix després del conflicte que Espanya i l'Uruguai han mantingut pel cas de María Noel, una dona de nacionalitat uruguaiana que va perdre la custòdia de la seva filla i li va ser lliurada al seu pare, que havia estat acusat d'abusar sexualment de la menor.



En aquest cas, tal com va denunciar Público, tant la jutgessa com els serveis tècnics forenses catalans van fonamentar els seus dictàmens en l'anomenat SAP, un concepte pseudocientífico no reconegut per cap organisme internacional i desaconsellat pel propi Consell General del Poder Judicial, encara que continua utilitzant-se en resolucions judicials.



També van ser habituals les peticions a Espanya perquè prengui mesures i desenvolupi polítiques que permetin l'"apoderament" de les dones; redueixi la "bretxa salarial", promogui "la igualtat de gènere en tots els àmbits" i el nombre de dones en llocs de responsabilitat tant en l'àmbit públic com privat. Així mateix, en les recomanacions, també es va proposar a Espanya la possibilitat d'incloure altres formes de violència de gènere a la llei orgànica.

Plou sobre mullat en violència de gènere

Les recomanacions que ha rebut Espanya en aquest Examen Periòdic Universal se sumen a les que ja va rebre el 2015, quan el país es va sotmetre per última vegada a aquesta eina de l'ONU per revisar el compliment en cada país dels compromisos en Drets Humans.



En aquell moment, Espanya ja va rebre recomanacions per "enfortir les mesures per a eliminar la violència contra la dona" (el Japó); "enfortir el programa de protecció contra la violència sexual i de gènere, centrant-se en la disponibilitat, l'accessibilitat i la qualitat de les mesures de protecció" (Suïssa), o avaluar "els obstacles amb què ensopeguen les víctimes de violència de gènere per a beneficiar-se d'una protecció efectiva i obtenir justícia i reparació" (Països Baixos).



Així mateix, els Estats Units va demanar a Espanya el 2015 que garantís que "el personal judicial, els agents de les forces de l'ordre i altres funcionaris estiguin degudament formats en totes les formes de violència de gènere i discriminació".

La violència del tràfic de dones

Les recomanacions dels diferents països del Consell de Drets Humans de l'ONU a Espanya també han posat l'accent principalment en la necessitat de lluitar contra la tracta amb finalitats d'explotació sexual. Així ens ho van demanar, entre altres, països com el Regne Unit, Suècia, el Brasil o Bulgària. Les autoritats brasileres, per exemple, van insistir a l'Estat en la necessitat d'aprovar un Pla d'acció que combati el tràfic de persones a Espanya.



En aquest sentit, cal recordar que un informe de Movimiento por la Paz, de 2018, assenyala que Espanya és un dels principals països de destinació de tràfic de dones amb finalitats d'explotació sexual, la majoria d'elles joves d'entre 18 i 25 anys que provenen de Nigèria, Romania, la Xina, el Brasil i Bolívia.



Per part seva, PSOE i Podemos s'han compromès en el seu acord del Govern estatal a "erradicar el tràfic de dones amb finalitats d'explotació sexual" i a aprovar una Llei integral "que incorpori mesures de prevenció i persecució" contra les xarxes de trànsit de dones i nenes que són "obligades a exercir la prostitució" a Espanya.

Acabar amb les devolucions en calent

Una altra de les recomanacions que més es va repetir va ser la d'acabar amb les conegudes com a 'devolucions en calent' a les fronteres de Ceuta i Melilla, és a dir, de les expulsions immediates dels migrants en el moment en què intenten creuar i sense aplicar-los les proteccions de la legislació d'estrangeria. En aquest sentit, el representant de l'Estat espanyol, Fernando Valenzuela Marzo, Secretari d'Estat Afers exteriors, va afirmar al Consell de Drets Humans que a Espanya no es donen aquest tipus de situacions.



Cal recordar, en aquest sentit, que l'Estat espayol va ser condemnat pel Tribunal Europeu de Drets Humans per la devolució sumària i immediata de N.D. i N.T., dos joves de Mali i Costa d'Ivori que, el 13 d'agost de 2014, van saltar la tanca de Melilla, van ser interceptats per la Guàrdia Civil i lliurats a les forces auxiliars del Marroc, que tracten d'impedir l'arribada de migrants a la tanca. No obstant això, el propi Tribunal es va comprometre a revisar la condemna després del recurs presentat pel Govern espanyol.



El veredicte del TEDH sobre aquest cas, que implicarà importants conseqüències, tindrà lloc el pròxim 13 de febrer, segons ha avançat El País. Aquest és el moment fixat pels 17 magistrats que componen la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), amb seu a la ciutat francesa d'Estrasburg.

Protecció als drets del migrant i d'asil

La situació dels migrants a l'Estat espanyol va ser un dels temes que va protagonitzar l'Examen Periòdic Universal. En aquesta matèria, a més del rebuig de les devolucions en calent comentada anteriorment, van destacar per sobre de la resta dos assumptes. D'una banda, un nombre important de països van instar a Espanya a ratificar la Convenció Internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i dels seus familiars. Per altra banda, es va demanar a Espanya que millori la protecció dels sol·licitants d'asil i que doti a l'Administració de més recursos per oferir majors garanties.



El Tractat sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris tracta de recollir un marc jurídic mínim sobre les condicions laborals dels treballadors migratoris, víctimes freqüents d'explotació laboral. Així, aquesta convenció busca implantar mesures per erradicar els moviments migratoris clandestins, castigant principalment a traficants, però també a ocupadors de migrants en situació irregular. No obstant això, ni els Estats Units ni cap país europeu, principals receptors de mà d'obra migrant, ha signat o ratificat el Tractat.



A més, diversos països van assenyalar a Espanya la seva obligació de proporcionar allotjament humanitari temporal als migrants irregulars mentre es tramiten els seus casos, com a alternativa a la detenció, i a prendre mesures per protegir els drets econòmics, socials i culturals dels migrants i els sol·licitants d'asil, així com garantir l'accés a un nivell de vida adequat.

Llibertat d'expressió i dret de reunió

El tema estrella de l'EPU, no obstant això, va ser la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com a 'llei mordassa'. Així, Suïssa va recomanar "reformar" aquesta Llei orgànica i Alemanya va demanar directament que es revisin els articles 36.6, que regula la desobediència o la resistència a l'autoritat, i el 37.4, sobre les faltes de respecte i consideració a agents de Policia, per analitzar si suposen una amenaça pel "dret a la protesta".



Les crítiques i recomanacions en aquest àmbit són nombroses. Costa Rica, Xipre, Egipte i Mèxic, entre altres, criden a Espanya a "garantir el ple respecte del dret a la llibertat de reunió pacífica i associació". Mentre que Bèlgica demana "garantir la llibertat d'expressió" i "revisar" el seu Codi Penal per "garantir que els seus crims en estan en línia amb les definicions reconegudes internacionalment".



Finalment, el Canadà també va sol·licitar a Espanya que revisi les lleis relatives als delictes penals d'injúries a la Corona i ofensa als sentiments religiosos.

Drets econòmics i accés a l'habitatge

Respecte al problema de l'accés a l'habitatge i els desnonaments, els diferents Estats van recomanar a l'Etat espanyol promoure la construcció generalitzada d'habitatges socials per a les famílies vulnerables i adoptar un marc legislatiu relatiu al dret a l'habitatge destinat a garantir que les persones desnonades tinguin accés a una indemnització o un altre habitatge decent i que tinguin accés a un recurs judicial efectiu.



D'altra banda, també es va recomanar a l'Estat enfortir les polítiques de lluita contra la desocupació i promoure l'ocupació digna, especialment entre els joves. Així mateix, Espanya va rebre recomanacions perquè ampliï la cobertura de les pensions, prestant especial atenció a les persones i grups més desfavorits.

Justícia per a les víctimes del franquisme

També va haver-hi buit per l'habitual recomanació d'acabar amb la impunitat del franquisme i donar a les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura accés a la Justícia. En aquest sentit, Suïssa va demanar que s'investiguin els crims comesos sota el prisma "del dret internacional" i donar "veritat, justícia i reparació" a les víctimes. Així, l'Argentina també va demanar a l'Estat que adopti mesures legislatives per tipificar el delicte de desaparició forçada tal com el regula la legislació internacional.



Aquestes recomanacions, i unes altres, se sumen a les que ja va rebre Espanya en la seva EPU de 2015. En aquells dies, Suïssa ja va demanar a l'Estat "una estratègia àmplia per abordar els problemes del passat" sobre la base "de la justícia, la reparació i les garanties de no repetició", i països com Armènia i Xile van demanar a les autoritats espanyoles que donin satisfacció als drets de les víctimes de la dictadura franquista.



En aquest sentit, les autoritats espanyoles, tal com també van fer el 2015, van argumentar que els crims del franquisme no poden ser jutjats a causa de la prescripció dels delictes. la Llei d'Amnistia de 1977 i els principis de legalitat i de no retroactivitat de la llei penal. Així mateix, el representant de l'Estat espanyol va recollir la creació de la Direcció General de Memòria Històrica (ara elevada a Secretaria d'Estat); va assenyalar que el Govern espanyol treballa en un Protocol d'actuació en exhumacions i en la redacció d'un Reial decret que reguli la creació d'un Cens Nacional de Víctimes de la Guerra Civil i la dictadura, i en el disseny d'un Pla Estatal de Memòria Històrica que abordarà la realització de plans de cerca, localització, exhumació i identificació de desapareguts".

Detenció incomunicada i denúncies de tortures

També es van produir crítiques a l'aplicació que fa l'Estat de la detenció incomunicada. En aquest sentit, Luxemburg va proposar a Espanya abolir el règim d'incomunicació i prohibir la detenció en solitari de més de 15 dies, mentre que Àustria va instar a Espanya a no utilitzar aquest règim en adolescents. Finalment, la República Txeca va recomanar a Espanya harmonitzar la legislació internacional sobre tortura i detenció internacional amb normes internacionals.



Els Països Baixos també van aconsellar a Espanya que "totes les denúncies de tortura o altres maltractaments per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat estiguin subjectes a una recerca ràpida, exhaustiva i imparcial". En aquest sentit, Panamà va assenyalar la necessitat d'eliminar la distinció entre tortura greu i no greu que recull l'article 174 del Codi Penal.



Així mateix, Rússia va demanar a Espanya "garantir les recerques independents i efectives en casos d'accions desproporcionades dels agents de Policia contra els participants en manifestacions".

Discriminació i identificació per perfil racial

Finalment, destacar que Espanya va rebre un bon nombre de recomanacions per evitar situacions de discriminació per qüestió de raça. Malàisia va demanar a l'Estat enfortir les mesures per abordar totes les formes de discriminació contra minories; Filipines va demanar "assegurar els recursos financers adequats per programes" que lluitin contra la discriminació; i altres països, com Bòsnia Hercegovina, també van recomanar "combatre el racisme, la discriminació racial i la xenofòbia".



Mèxic, Eslovàquia i l'Equador, per part seva, van demanar a Espanya que prengui mesures perquè no es produeixin controls d'identitat basats en motius ètnics i racials.