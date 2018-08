L'oposició demana la dimissió de Colau per l'agressió d'un manter a un turista

Els grups municipals Demòcrates, Ciutadans, ERC i PSC de la ciutat de Barcelona han convocat una sessió extraordinària de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció on s’ha aprovat una única proposició en què s’hi contempla, entre d’altres, exigir la dimissió de l’alcaldessa, Ada Colau, en la seva funció com a regidora de Seguretat de la ciutat. La votació però no tindrà efectes pràctics ja que només la mateixa alcaldessa pot renunciar al seu càrrec al capdavant de la Guàrdia Urbana.



La proposició, que condemna també "la situació de deteriorament de la ciutat" i pretén "constatar la incompetència manifesta del govern municipal", ha estat recolzada per tots els grups de l’oposició excepte la CUP, que no hi ha participat perquè considera que "es tracta d’un acte de precampanya". És la tercera vegada en un any en què es reprova la gestió de l’alcaldessa, i aquesta vegada el detonant ha estat l’agressió de la setmana passada a un turista per part d’un venedor ambulant.

El Top Manta i els narcopisos han estat el denominador comú que els grups han utilitzat per justificar el "descontrol i desgovern de la ciutat" de què han acusat als comuns. Alfred Bosch, líder municipal d’ERC, ha fet un dels discursos més crítics amb el govern dels comuns –en una sessió en què han volat ganivets- posant de relleu el fet que "grups tan diferents ens haguem posat d’acord per denunciar l’abandonament de l’espai públic" i ha arribat a declarar que Barcelona es podria convertir en una "narcocapital".



El grup socialista, representat per Montserrat Ballarín, ha assistit a la sessió amb un conjunt de 57 propostes en matèria de cultura, turisme, neteja, mobilitat, etc., convidant així al govern municipal a "treballar conjuntament". Ballarín també ha recriminat a Laia Ortiz, alcaldessa accidental de la ciutat mentre Ada Colau és de vacances, que es tracta del segon any consecutiu en què es convoca una sessió extraordinària a l’estiu. L’any passat el detonant va ser l’agressió i les pintades a un bus turístic condemnant el turisme a la ciutat.



En aquest sentit, Carina Mejías, de Ciutadans, ha criticat que "l’actual govern fomenti la turismefòbia". Mejías també ha expressat la seva desaprovació pel fet que ni l’alcaldessa ni el primer Tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, hagin abandonat les seves vacances davant aquesta situació "de crisi", queixa amb la que ha estat d’acord Montserrat Ballarín.

Laia Ortiz ha defensat el govern municipal afirmant que aquesta proposició només té l’objectiu de "desgastar el govern" i que es tracta, com afirma també la CUP, "d’un acte de precampanya". Ortiz també ha declarat que els grups de l’oposició "només aporten queixes i no proposen solucions".



Alberto Fernández Díaz, cap del grup municipal del PP, ha presentat un conjunt d’esmenes a la proposició que no han estat recolzades per la resta de partits. En aquestes, el PP reclamava "més efectius de seguretat als carrers de la ciutat" i demanava explicacions a la Generalitat per la seva "incompareixença" davant aquesta "situació de descontrol i incivisme a Barcelona". També ha afirmat que el govern de Torra només pensa en la independència, deixant a la seva sort la capital catalana". La líder de C’s ha fet també aquesta crítica al govern català en el seu torn.



Els diferents grups han recordat també en diverses ocasions el tuit d’Albert Arias, director del pla estratègic de turisme de Barcelona, que va enviar "a la merda" aquells qui pensessin que Colau és responsable de l’agressió del manter de la setmana passada. Raimond Blasi, del PDeCAT, ha afegit que el govern municipal és "incompetent" i ha denunciat que hagi abandonat la ciutat a la seva sort: "Barcelona és un desastre per culpa dels comuns".