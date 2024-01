L'última aventura de Mortadel·lo i Filemó de Francisco Ibáñez es publicarà a l'abril

L'editorial Bruguera publicarà el 4 d'abril l'última aventura de Mortadel·lo i Filemó, creada i dibuixada per Francisco Ibáñez abans de la seva mort. París 2024 és el volum pòstum inacabat d'aquests agents secrets, que inclourà 20 pàgines de guió escrites a màquina i dibuixos en llapis en què es pot veure el procés creatiu del mestre del còmic. Ibañez va morir el 15 de juny de 2023: segons l'editorial, hi va estar treballant fins a l'últim dia.

L'última entrega de la col·lecció Magos del Humor 222 situa els seus personatges als Jocs Olímpics de París d'aquest any, on hauran de salvar l'esdeveniment esportiu més important del món. El volum es publicarà en català i castellà, i segueix les petjades d'obres inacabades de grans autors com Hergé amb Tintín y El Arte Alfa.

En les pàgines de guió i llapis es pot observar "el treball minuciós i el dinamisme" d'Ibañez i es recuperen els seus últims dibuixos. "Francisco Ibáñez ens sorprèn una vegada més amb el seu inigualable talent i creativitat", segons indica Bruguera, que considera París 2024 com "una obra mestra al més pur estil" del reputat autor.

Homenatges a Ibañez

Francisco Ibáñez (1936 – 2023) és l'autor català i espanyol de còmic més reconegut nacionalment i internacionalment, especialment pels seus personatges Mortadel·lo i Filemó, que va dibuixar durant més de 65 anys. El 20 de gener de 1958 va aparèixer la primera historieta, al número 1394 de la revista Pulgarcito de l'editorial Bruguera.

Altres cèlebres personatges creats per l'artista van ser els de La família Trapisonda, 13, Rue del Percebe, El botons Sacarino, Rompetechos i Pepe Gotera i Otilio. Durant la seva prolífica trajectòria, Francisco Ibáñez va dibuixar unes 20.000 pàgines.

La ciutat de Barcelona ha homenatjat al seu fill il·lustre instal·lant diversos semàfors a la ciutat amb les figures de Mortadel·lo i Filemó: a finals d'any ja n'hi havia dues parelles, i pròximament se n'hi posaran dues parelles més. A l'octubre ja es va fer l'acte de lliurament de la Medalla d'Or al Mèrit Cultural a títol pòstum al dibuixant.