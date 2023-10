Les darreres pluges no aturen la caiguda d'aigua als embassaments, que ja se situen per sota del 20%

Les pluges de la setmana passada no han servit per aturar la caiguda de nivells d'aigua als embassaments de les conques internes, que han vist com es reduïen les seves reserves a un ritme similar que en les setmanes anteriors. Si dilluns passat la xifra se situava en el 20,4%, l'última actualització de l'Agència Catalana de l'Aigua d'aquest dilluns marca un 19,89%. Es tracta d'un percentatge més baix que la sequera del 2008.

Els pantans de Darnius-Boadella (15,3%), Riudecanyes (4,3%) i Susqueda (20,5%) estan tocant fons, a uns nivells mai vistos aquest segle, mentre que el de Sau s'ha estabilitzat a l'octubre al 17% aproximadament. El de Foix és l'únic que està a més de la meitat de la seva capacitat (54%), però el mes de setembre va arribar als valors més baixos en tot el segle XXI.

De moment, hi ha una quarantena de municipis sota la situació d'emergència per sequera -que depenen de l'embassament de Darnius-Boadella o de l'aqüífer Fluvià-Muga, a l'Alt Empordà; o del pantà de Riudecanyaes, al Baix Camp-; 477 en excepcionalitat -un esglaó per sota-, entre els que hi ha Barcelona i l'àrea metropolitana i les principals ciutats; i 105 més en alerta. En total, prop de 7,5 milions de catalans resideixen en municipis amb algun tipus de restriccions.



Aprop del mínim històric de l'any 1989

El conjunt de les conques internes es va posar especialment a prova durant el període 1988-1989, dos anys consecutius secs que van enfonsar els nivells de reserves a un mínim del 19,12% el 16 de novembre del 1989, tenint en compte els mateixos embassaments que actualment excepte la Llosa del Cavall, que encara no estava operatiu. Segons l'ACA, es va estar a pocs dies d'iniciar restriccions a Barcelona, però les pluges van impulsar els nivells al 60% a finals del 1990.

El nivell de reserves dels pantans gestionats per l'ACA està per sota del llindar d'excepcionalitat (25%) per segona vegada a la història, després de la sequera del 2008, i s'apropa a una situació d'emergència (16% de reserves) a què no s'ha arribat mai fins ara.

Els nivells no han parat de baixar des de maig del 2021, excepte dos repunts que van coincidir amb episodis de pluja, la primavera del 2022 i el juny d'aquest any. La situació anterior a aquesta crisi era d'abundància d'aigua, especialment després que durant els quatre dies que va durar el temporal Gloria el gener del 2020, les reserves pugessin del 75% a la ratlla del 100% de la capacitat.