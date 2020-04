Les diferències internes porten al Govern espanyol a aparcar la renda mínima extraordinària

Les diferències internes en el Govern espanyol han forçat a aparcar la idea d'aprovar al més aviat possible -els sindicats esperaven que fos aquest dimarts- una renda social extraordinària per garantir els ingressos mínims de la població més vulnerable davant l'emergència del coronavirus.



La proposta d'una renda d'aplicació urgent va ser elaborada per Unidas Podemos -Público va avançar els detalls el divendres-. Es va presentar dijous passat davant diferents organitzacions socials i sindicats per part del vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, acompanyat per la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i el titular de Seguretat Social i Inclusió, José Luis Escrivá,



La idea que va exposar Iglesias implica implantar una prestació extraordinària prèvia a la implantació de l'ingrés mínim vital. No suposa renunciar a aquest ingrés, ja anunciat pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, sinó establir el que llavors va denominar "Ingrés Mínim Vital Pont", avui "Renda Social Extraordinària", per afrontar la necessitat immediata de milers de famílies.

Fonts presents a les reunions d'Iglesias, Díaz i Escrivá amb diverses organitzacions, el dijous, asseguren a aquest diari que Escricá "no va qüestionar en cap moment" la renda social extraordinària anunciada pel vicepresident"

Paral·lelament a aquesta reunió, el dijous, Sánchez es va comprometre davant el Congrés dels Diputats a impulsar un ingrés mínim vital al més aviat possible, com a més ve recollit en l'acord de coalició. Des de llavors, el ministre Escrivá i la ministra portaveu, María Jesús Montero, han refredat les expectatives, i el primer ha insistit que l'Executiu està treballant en aquesta prestació compromesa, no en unes altres. Han posat el focus en aquesta mesura, rebaixant la proposta sobre la taula a "document de treball" o a "iniciativa benintencionada".



"No és una renda extraordinària, el que estem desenvolupant és una renda permanent", "era un compromís de legislatura", va afirmar el dissabte, a La Sexta. El dilluns, en una entrevista a El País, es va referir a la proposta -anunciada en una nota de premsa de la Vicepresidència de Drets Socials al·ludint a "iniciatives benintencionades en la cerca d'alguna solució" per als "col·lectius més vulnerables. El divendres, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Montero va refredar encara més les expectatives: "Ara com ara el que hi ha són documents de treball" i "reunions per escoltar suggeriments", va afirmar, en una compareixença en la qual va repetir que aquesta qüestió és competència d'Escrivá, evitant esmentar a Iglesias.



No obstant això, fonts presents en una de les dues reunions d'Iglesias, Díaz i Escrivá amb diferents organitzacions, el dijous, asseguren a aquest diari que Escrivá "no va qüestionar en cap moment" la renda social extraordinària anunciada per Iglesias. Totes les organitzacions, apunten, van interpretar "en clau positiva" les iniciatives exposades, i tampoc llavors Escrivá es va pronunciar de manera contrària.

Segons aquestes fonts, Iglesias, que va ser el primer a intervenir, va defensar que, davant una "conjuntura urgentíssima", era necessari aprovar com més aviat millor una prestació, abans de l'arribada de l'Ingrés Mínim Vital "permanent". Seguretat Social no ha qüestionat el comunicat de la Vicepresidència Segona referent a això, ni tan sols s'ha referit a ell.



Així, la proposta que avui roman en via morta no arribarà al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però tot apunta al fet que el debat en el si de l'Executiu prosseguirà.



De fet, fonts pròximes a la vicepresidència de Drets Socials insisteixen: "En aquesta situació d'emergència de la Covid-19, l'aprovació d'un ingrés mínim vital és, per a moltes persones i famílies, una necessitat d'extrema urgència. No poden esperar setmanes ni molt menys mesos fins que estigui en funcionament la proposta general en la qual treballa des de fa setmanes el Govern".



La proposta exposada amb Iglesias va comptar a més amb el vistiplau dels sindicats. Aquest dilluns, UGT va remetre un comunicat en el qual "demanda ja que es posi en marxa de manera immediata, davant la vulnerabilitat de moltes llars".

"És imprescindible i ha de tenir, almenys, la quantia de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM), això és, 537,84 euros -la proposta sobre la taula contempla una prestació de 500 euros. Al seu torn, UGT incideix en què "no renuncia" a la "prestació d'ingressos mínims amb caràcter permanent", sobre la qual avui ningú té dubtes. El sindicat calcula que hi ha prop d'1.500.00 persones sense cap mena d'ingrés.



UGT a més demana també un permís remunerat per a les treballadores i treballadors, especialment de famílies monoparentals, que hagin hagut de deixar de treballar per a cuidar a menors, majors o altres persones dependents