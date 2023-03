Les dones aporten més de la meitat del PIB espanyol, si es té en compte el treball no remunerat

Les dones aporten més de la meitat del PIB espanyol, concretament el 51,88%, si es té en compte el treball no remunerat. És la principal conclusió d'un informe de la Comissió Dona i Empresa de Pimec (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), que considera que cal ajustar els sistemes de càlcul de l'activitat econòmica i tenir en compte, entre d'altres, les tasques de la llar i cures, assumides majoritàriament per les dones. En aquest sentit, la patronal ha demanat incloure la perspectiva de gènere.

Així doncs, més de la meitat de l'economia de l'Estat espanyol recau sobre les dones, però l'aportació del col·lectiu femení a l'activitat econòmica es veu condicionada perquè es computa exclusivament l'activitat productiva, és a dir, no es té en compte altres tasques que, per culpa de la societat patriarcal en la que vivim, normalment assumeixen les dones, com la cura dels fills i gent gran o les tasques de la llar.

L'estudi, que porta per títol L'aportació de les dones a l'economia espanyola, desprèn que la base de les actuals desigualtats entre homes i dones en la seva participació en l'activitat econòmica, laboral i empresarial, també es deu a la discriminació sectorial, per la major presència de dones en el sector servei i d'homes en l'activitat industrial. Segons la patronal, les activitats que tenen una menor contribució al valor de la producció -com els serveis, on hi ha una major presència de la dona- tenen un menor impacte en el còmput d'activitat total.

De tenir en compte aquestes variables, l'estudi conclou que el PIB augmentaria un 40% i l'aportació de les dones assoliria el 51,88%. Per tot plegat, la presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PImec, Maria Teixidor, reclama una revisió dels sistemes de càlcul o que almenys es complementin amb altres que ofereixin una visió de l'activitat econòmica d'homes i dones.

Polítiques amb perspectiva de gènere

En declaracions a Europa Press, Teixidor ha assegurat que l'informe demostra "la igualtat: que les dones aporten el mateix valor que els homes. Si l'economia funciona és perquè hi ha aquesta aportació". Teixidor ha subratllat que l'estudi demostra que l'economia "ha de beneficiar també a les dones", per la qual cosa ha reclamat que totes les polítiques, ajudes, subvencions i suports a l'economia, es facin amb perspectiva de gènere.

En aquesta línia, la presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC adverteix que "perquè els Fons europeus Next Generation puguin ser la palanca de transformació social i d'igualtat efectiva entre homes i dones, cal que garanteixin aquest enfocament dual i amb perspectiva de gènere".