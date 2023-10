Les PAH interposen 16 demandes contra fons voltors per no oferir lloguers socials a famílies vulnerables 

Després de la sentència pionera que va obligar un gran propietari a oferir un lloguer social a un matrimoni de Badalona que no podia assumir el pagament, el Grup Promotor de la Llei 24/2015 i diverses Plataformes d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Catalunya van començar a demandar fons voltors que incompleixen la coneguda com a llei catalana antidesnonaments.

Es tracta de la Llei 24/2015, que obliga els grans tenidors a facilitar un lloguer social a les famílies vulnerables que no poden assumir el pagament abans de començar el procés de desnonament. És una normativa catalana que inicialment va ser impugnada pel Tribunal Constitucional, però que es va aprovar definitivament a finals de febrer de l'any passat al Parlament de Catalunya.

Ara, les PAH catalanes esperen que el precedent de Badalona esdevingui norma per a les altres 16 demandes que han estat admeses a tràmit i que afecten filials dels fons Blackstone, Cerberus i Azora, o empreses com Rontzerius. Així ho han anunciat en roda de premsa a la Ciutat de la Justícia aquest dimarts.

"Entenem que si una jutgessa ja ha condemnat un gran tenidor a oferir i signar un lloguer social, és perquè tots els jutjats poden i han de fer complir les mesures d'una llei que fins ara ens molts casos han volgut entendre com a "administrativa" i que, per tant, no afectava al procés de desnonament", diuen representants de les PAH.

Recursos i formació per als advocats d'ofici

La PAH ha anunciat que publicarà una guia perquè les persones que ho necessitin tinguin un advocat d'ofici i oferirà les eines necessàries perquè els mateixos advocats coneguin aquests tipus de casos i com poden defensar als inquilins que es troben en aquesta situació.

Així mateix, demanen públicament al Departament de Justícia i als col·legis de l'advocacia d'arreu del territori, que garanteixin advocats d'ofici per interposar demandes als grans tenidors i que ofereixin recursos i formació als professionals del torn d'ofici per poder donar l'assistència jurídica que la ciutadania necessita per garantir els seus drets.