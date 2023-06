Caixabank, Cerberus i Blackstone són els grans tenidors privats amb més habitatge de lloguer a Catalunya

Caixabank i els fons voltor Cerberus i Blackstone són els grans tenidors privats amb més habitatge a Catalunya. Així ho revela una investigació de la Fundació Civio amb dades extretes d'una petició de transparència a l'Institut Català del Sòl (Incasòl).

L'estudi detalla que el primer gran arrendador de Catalunya és la Generalitat, que gestiona un parc públic de 10.731 immobles. En segon lloc hi ha Caixabank, amb 5.064 habitatges; seguida de l'Ajuntament de Barcelona, amb 4.809, Cerberus, amb 2.877; Blackstone, amb 2.590; Cevasa, amb 2.191; el BBVA, 2.083 i la Sareb, amb 2.045.

Fins a 321 empreses o entitats són propietàries de més de 50 pisos de lloguer cadascuna, i entre totes acumulen un total de 69.919 habitatges (9,6% del parc de lloguer). En el rànquing dels 10 primers llocs també hi ha el Banc Sabadell (2.035) i CBRE (1.046). La majoria d'aquests grans tenidors operen a través de diverses societats dependents, segons indica la Fundació Civio. A partir de les dades de l'Incasol basades en les fiances dipositades, a finals de 2022 hi havia un total de 728.142 pisos llogats.

Pel que fa als pisos llogats en mans de la Generalitat, els 10.731 habitatges són menys dels 17.900 que conformen el total de parc públic. Això vol dir que hi ha una part d'aquest està en mans privades.

Impacte dels grans tenidors

Altres treballs recents han abordat la presència de grans propietaris en el mercat immobiliari català o de Barcelona. Segons un estudi de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, una quarta part dels pisos de lloguer de la demarcació de Barcelona pertanyen a grans propietaris, entesos com aquells que tenen 10 immobles o més.



Un altre informe, en aquest cas de l'Observatori DESC, posava de manifest que justament aquest tipus d'actors estan darrere de la meitat dels desnonaments de Barcelona, amb un paper preponderant de fons voltor com Blackstone, que busquen obtenir la màxima rendibilitat possible amb els habitatges. ​