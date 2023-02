Una quarta part dels pisos de lloguer a la demarcació de Barcelona pertanyen a grans propietaris

Un de cada quatre pisos de lloguer de la demarcació de Barcelona estan en mans de grans tenidors, és a dir, propietaris que acumulen 10 immobles o més. Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi Estructura i concentració del parc de lloguer a la demarcació de Barcelona, realitzat per l'Observatori Metropolità de l'Habitatge amb dades corresponents al 2021. I la major part d'aquests pisos de grans propietaris -el 80%- pertanyen a persones jurídiques, fonamentalment empreses.

La concentració de milers d'immobles de lloguer en grans tenidors té diverses derivades, com ara una major tendència a desnonar els arrendataris, com va posar de manifest una investigació recent de l'Observatori DESC. En el cas de la ciutat de Barcelona, per exemple, més de la meitat dels desnonaments les executen grans propietaris, en molts casos fons voltor o vinculats a entitats financeres.

Segons l'estudi de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, realitzat a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'Institut Català del Sòl (Incasòl), a la província de Barcelona hi ha 272.090 propietaris que acumulen 500.565 pisos llogats -registrats a la societat pública, la xifra total real és una mica més elevada i supera els 650.000, el que implica el 27% del parc d'habitatges de la província-. És a dir, de mitjana cada titular té 1,8 immobles.

Mentre que les persones físiques tenen, de mitjana, 1,4 habitatges, les jurídiques arriben als 6,2

Les persones físiques són el tipus de propietari predominant, ja que en trobem 247.904 casos, el 91,1% del total, mentre que les jurídiques són 24.186, el 8,9% restant. Ara bé, la diferència es redueix de manera significativa quan es posa el focus en el nombre d'immobles, ja els que pertanyen a persones físiques són 347.412, el que suposa una mitjana d'1,4 per propietari, mentre que els de persones jurídiques s'eleven a 150.374, el que implica que cada un n'acumula 6,2.

30 societats amb més de 300 habitatges

La relació es capgira quan parlem de grans propietaris, és a dir, els que en tenen 10 o més, segons la normativa estatal. N'hi ha 1.317 que són persones físiques i 2.215 que són persones jurídiques. Les primeres sumen 23.075 pisos, les segones, 101.235. Dit amb altres paraules més del 80% (81,4%) dels immobles en mans de grans tenidors pertanyen a persones jurídiques i més del 60% del total (77.823) directament són d'empreses privades, amb ànim de lucre. Mentre que trobem 23 persones físiques a la demarcació de Barcelona que tenen 50 o més habitatges llogats, hi ha 290 societats que superen aquesta xifra i, fins i tot, n'hi ha 30 que superen els 300 pisos, amb una mitjana de gairebé 1.300 immobles per cas.

La concentració de pisos en mans de grans propietaris s'accentua en aquelles zones de major rendibilitat econòmica, on els lloguers són més cars, si hem de fer cas d'un informe previ del mateix Observatori. Segons aquest estudi, a la ciutat de Barcelona gairebé el 40% dels habitatges de lloguer són de grans tenidors.