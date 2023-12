Les pensions mínimes es revaloritzaran entre un 5% i un 7% en 2024 i les de viduïtat, fins a un 14%

Les pensions mínimes es revaloritzaran entre un 5% i un 7% el 2024, pujada que serà de fins al 14% en el cas de la pensió de viduïtat amb càrregues familiars, segons avança la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, en una entrevista concedida a l'Agència EFE.

De manera general, les pensions s'apujaran un 3,8% en 2024, encara que en el cas de les mínimes i no contributives la pujada serà major. Saiz també ha anunciat una pujada de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), una prestació que arriba a dos milions de persones, que es revaloritzarà un 6,9%. "Arriba un moment d'avaluar (...) de millorar i continuar desenvolupant que arribi a més gent", reconeix la titular d'Inclusió.

Saiz apunta que totes aquestes revaloracions garanteixen el poder adquisitiu dels pensionistes "d'avui i del futur", a més de proporcionals certesa i seguretat.

A tall d'exemple, en el supòsit d'una pensió de viduïtat amb càrregues familiars, una de les més baixes del sistema, aquesta passarà dels 12.682 euros anuals en 14 pagues en 2023, 906 euros mensuals, a 14.457 euros anuals, uns 1.033 euros mensuals, l'any que ve.

Saiz, que compareixerà pròximament davant la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo per explicar aquesta i altres mesures, agraeix en l'entrevistael treball dels agents socials en la reforma de pensions que va tirar endavant el seu predecessor, José Luis Escrivá, però també dels grups polítics, que "van saber estar a l'altura".



"Aquesta reforma s'ha fet buscant la sostenibilitat [del sistema] amb instruments que alimenten, no solament la part de la despesa, sinó la part de l'ingrés", assenyala Saiz, qui advoca per fer "molta pedagogia" durant el seu mandat des del rigor de les dades.