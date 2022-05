Les víctimes de l'espionatge amb Pegasus reclamen transparència i responsabilitats durant la visita de Sánchez a Barcelona

Els partits i les entitats independentistes han reclamat conjuntament aquest divendres una investigació a fons i transparent sobre l'espionatge per part del CNI mitjançant el programa Pegasus, i dimissions i depuracions dels seus responsables. ERC, JxCat, CUP, ANC i Òmnium, amb diversos dels afectats mostrant cartells contra l'espionatge, s'han concentrat davant de l'hotel Vela de Barcelona on aquest divendres el president espanyol, Pedro Sánchez, ha assistit a les jornades del Cercle d'Economia. JxCat i la CUP han considerat que la taula de diàleg amb el govern espanyol ara no és possible i ERC creu que el president espanyol està "dinamitant" el possible diàleg.

Jordi Sànchez, secretari general de JxCat, ha denunciat l'actitud del govern espanyol davant la vulneració de drets que suposa tant l'espionatge del CNI amb autorització judicial o de "l'estat profund". Per això, ha demanat a ERC que reconsideri el seu suport al govern espanyol al Congrés. Segons ell, JxCat aposta clarament pel diàleg per resoldre el conflicte polític català però no veu condicions per mantenir "la farsa" de la taula de diàleg entre els dos executius.



Meritxell Serret i Ernest Maragall, d'ERC, també han criticat que el govern espanyol no aposti per una investigació a fons i transparent del cas. En tot cas, han refermat el seu "compromís granític" amb el diàleg, però admet que el president espanyol l'està "dinamitant".

Carles Riera, diputat de la CUP al Parlament i un dels espiats, ha reclamat la desclassificació dels informes sobre ell. Riera ha denunciat públicament que el poder executiu espanyol hagi "autoritzat" l'espionatge, que el legislatiu no ho investigui i que el judicial "en lloc de defensar drets, col·labora activament en la vulneració de drets". "L'espionatge és responsabilitat directa de l'estat espanyol, i en última instància del seu govern i del seu president, Pedro Sánchez, i altres agències de seguretat de l'estat", ha afegit. Per això, ha demanat una investigació transparent i objectiva, que comporti "les responsabilitats, depuracions i dimissions pertinents".



Riera ha conclòs que no confien en un estat que "no garanteix els drets". "No podem seguir dipositant la garantia dels nostres drets en aquest estat", ha afegit, i per això considera que "no hi ha diàleg i negociació possible" amb el govern espanyol.

Antich: "Pedro Sánchez no pot fer veure que no sabia res d'aquest cas d'espionatge sense precedents"

Per la seva banda, Xavier Antich, president d'Òmnium, ha dit que Sánchez no pot "seguir amagant-se darrere d'una comissió cosmètica". "No pot fer veure que no sabia res d'aquest cas d'espionatge sense precedents", ha afegit. Per això, ha demanat responsabilitats "al màxim nivell". Segons ell, gairebé 20 dies després de fer-se públic l'espionatge a desenes d'independentistes, el govern espanyol no ha donat cap "explicació convincent", sinó només "quatre declaracions absurdes". A més, la compareixença de la directora del CNI, Paz Esteban, a la comissió de secrets oficials del Congrés de Diputats, d'aquest dijous, va ser "opaca, vaga, amb indefinició, sense claredat, accessibilitat ni protecció dels drets fonamentals".



Per a Antich, ha quedat demostrat que el CNI "no protegeix drets" i és "intolerable i impropi d'una democràcia que l'estat espiï els seus propis ciutadans".

Arià Bayé i Sònia Urpí, de l'ANC, han assegurat que el cas d'espionatge és molt greu a nivell internacional i han denunciat que no només ha afectat directament les persones espiades sinó també indirectament el seu entorn familiar, d'amistats i laboral amb el que han interactuat a través del telèfon mòbil.



Entre els que han assistit a la concentració davant de l'hotel Vela, a banda de Serret, Maragall, Jordi Sànchez, Riera, Xavier Antich i representants de l'ANC, també hi havia Josep Maria Jové i Xavier Vendrell, d'ERC, Josep Rius, Albert Batet i Aurora Madaula, de JxCat, Eulàlia Reguant i David Fernández, de la CUP, i David Bonvehí, del PDeCat, entre altres.