Lledoners, escenari de nous actes de suport als presos abans del seu trasllat a Madrid pel judici de l'1-O

El pla de Lledoners, l'espai on s'ubica el centre penitenciari on hi ha set dels nous presos polítics independentistes -tots menys la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera Dolors Bassa- s'ha convertit en un dels epicentres de la política catalana dels darrers mesos. Més enllà de les nombroses visites que reben els dirigents empresonats -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Cuixart-, el pla que hi ha davant del centre penitenciari ha esdevingut escenari habitual d'actes força massius de solidaritat. I tot apunta que això continuarà així fins que, d'aquí poques setmanes, els presos siguin traslladats a Madrid amb motiu de l'inici del judici oral de l'1-O, que previsiblement arrencarà els primers dies de febrer.



Segons ha informat el grup Omplim Lledoners, aquest proper cap de setmana, per exemple, hi ha convocada una trobada d'autocaravanes, una iniciativa que data de fa algunes setmanes. Paral·lelament, el grup Bianya Sobiranista està organitzant una caminada en suport als presos polítics, que s'iniciarà el diumenge a Olot i culminarà, set dies més tard, a Lledoners, passant entremig per Torelló, Manlleu, Vic o Manresa, entre d'altres municipis. El dissabte 12, també a Lledoners, s'ha convocat un torneig de voleibol "per la llibertat" dels presos.

Les presons de Mas d'Enric, al Catllar, on hi ha tancada Carme Forcadell, i Puig de les Basses, a Figueres, on hi ha Dolors Bassa, també són escenari de convocatòries diverses. A la presó empordanesa, per exemple, diumenge vinent hi haurà una cantada d'havaneres protagonitzada pel grup Port-bo. El passat dissabte dia 5, centenars de cantaires de gospel van concentrar-se al voltant de Mas d'Enric, en suport a Carme Forcadell.



Durant les festes de Nadal, les concentracions als tres escenaris van ser constants, fins al punt que la nit de Nadal van reunir-se més de 4.000 persones a l'exterior de Lledoners, el dia 29 de desembre centenars de cantaires van participar en la cantades d'El Messies de Händel que va fer-se a Lledoners, on un cop més van apropar-se milers de persones. L'escena va repetir-se el 31 de desembre, amb més de 2.000 persones a Lledoners i centenars tant a Mas d'Enric com a Puig de les Basses.

Els presos polítics citats en la comissió sobre el 155



La comissió d'investigació sobre el 155 ha citat l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa a comparèixer a la Cambra el 22 de gener. Així consta a l'ordre del dia de la propera sessió d'aquesta comissió, que van impulsar els partits sobiranistes per investigar els efectes de l'aplicació del 155 a Catalunya.



Els exconsellers a la presó estan cridats a comparèixer en qualitat de testimonis, encara que per acudir-hi presencialment necessitarien un permís judicial. A més, la comissió també ha citt a comparèixer l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; els exconsellers a l'estranger; la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i exdiputats en l'anterior legislatura, però les seves compareixences encara no tenen data. Tampoc la tenen el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el seu antecessor Mariano Rajoy, exministres i els líders de tots els partits, que estan citats per la comissió pel seu paper en l'aplicació del 155.