La Llei 24/2015 evita 200.000 talls de subministraments bàsics a més de 100.000 famílies en cinc anys

La Llei 24/2015 contra la pobresa energètica ha evitat 200.000 talls de subministrament entre 2015 i 2020, segons un informe de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i Energia Sense Fronteres (ESF). Les dades recollides també indiquen que en aquest període la Generalitat i els municipis han destinat 35,3 milions d'euros pel pagament puntual de factures, en especial d'electricitat i, en menor mesura, d'aigua i gas natural. En qualsevol cas, des de l'APE i l'ESF asseguren que les polítiques energètiques "han d'anar encaminades" a condonar el deute de les famílies vulnerables "i no pas a pagar factures". La voluntat de les entitats, per tant, és que s'arribi a acords amb les energètiques, tal com es va fer amb Endesa el passat mes de març que l'obligava a assumir el 100% del deute generat entre el 2015 i el 2018, i el 50% entre 2019 i l'actualitat.



L'informe recull "dades inèdites" sobre l'aplicació de la llei

Des de les organitzacions afirmen que l'informe "recull dades inèdites" sobre l'aplicació de la llei que permeten fer "la primera estimació transparent i detallada" dels seus efectes des que es va aprovar. Tot i això, reclamen a la Generalitat "recollir i sistematizar" les dades per monitoritzar en temps real la pobresa energètica. Les dades, en aquest cas, provenen de 45 ajuntaments i 33 ens supramunicipals que, en conjunt, representen 693 municipis, és a dir, el 73% dels consistoris de Catalunya i el 83% de la població total.



Pel que fa als 35,3 milions d'euros destinats al pagament puntual de factures, l'electricitat representa el 48% de la despesa i del 40% dels ajuts. L’aigua, per la seva banda, ocupa el 28% de la despesa total i el 35% del nombre de prestacions. L'informe també analitza les dades facilitades pels municipis sobre la instal·lació de comptadors socials d’aigua. Entre els anys 2015 i 2020, es van instal·lar 914 comptadors socials d’aigua per a famílies en situació de vulnerabilitat que ocupen un habitatge "en precari".