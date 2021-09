La llei de l'audiovisual estatal evita incloure quotes per protegir el català

El govern espanyol no ha inclòs en el text del nou projecte de llei de comunicació audiovisual la protecció del català a través de quotes específiques en les plataformes de vídeo a demanda, com ara Netflix o HBO. Segons ha avançat El Periódico, la norma després d'haver passat una segona fase d'audiència pública no recull les peticions de la Generalitat i el sector audiovisual català. El text de l'avantprojecte estableix que "com a mínim el cinquanta per cent de la quota prevista" per a obres europees -un 30% del total- s'ha de reservar a "obres en la llengua oficial de l'Estat o en alguna de les llengües oficials de les Comunitats Autònomes". El text no indica un percentatge específic per al català.

En el text, pel que fa als serveis de comunicació audiovisual televisius lineals, es reserva el 51% del temps d'emissió a obres europees i dins d'aquest percentatge almenys un 50% a obres en castellà o una llengua cooficial, sense especificar-ne el repartiment entre elles.



El ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va reclamar que el 50% de la quota d'obres en llengües de l'Estat es destinessin a obres en català, basc o gallec atesa la situació de precarietat d'aquestes llengües en l'àmbit audiovisual o, com a mínim un percentatge que correspongui al seu pes poblacional.

El text tampoc recull una altra petició del CAC que demanava que un 10% dels ingressos dels prestadors de servei de comunicació audiovisual amb més de 50 milions d'euros d'ingressos es destinessin a finançament d'obres europees i una part es destinés a les llengües cooficials. La norma només fixa que sigui un 5% sense fer esment al català.

El Govern manté les negociacions

Per la seva banda, el Govern insistirà a l'executiu espanyol que s'inclogui la protecció del català a la nova llei de l'audiovisual. Així han reaccionat fonts del Govern a l'ACN que consideren que la llei "no fomenta gens la diversitat lingüística de tot el territori" i han recordat que l'executiu ja havia presentat esmenes a la normativa. Per la seva part, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha alertat que "l'arraconament del català continua sense pausa i sense terminis".

Les mateixes font han recordat que el Govern ja va proposar esmenes a l'avantprojecte, que s'han tramitat des de Presidència amb l'ajuda del Departament de Cultura. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va reclamar al juliol que dins del percentatge reservat a l'obra europea hi hagués un percentatge per al català del 30%, ja que sense una especial protecció la llei pot ser "letal per a la llengua".



En aquest sentit, l'esmena principal del Departament de Cultura és que l'estat espanyol fixi un percentatge de contingut que les plataformes estarien obligades a produir en llengua catalana. De fet, el Govern vol que l'executiu espanyol demani a "les plataformes que un 10% de tot el que recaptin a Espanya vagi dedicat a les produccions fetes a l'Estat espanyol mateix" i que "d'aquest 10%, especifiqui clarament quin percentatge ha de ser per cada llengua de l'Estat".

Campanya d'Òmnium

Òmnium Cultural ha alertat aquest dilluns que la llei audiovisual que prepara el Govern espanyol és "un nou embat contra el català" i ha anunciat que estan preparant un front comú i accions per l'audiovisual en català". "Estem farts que es discrimini la nostra llengua! La societat catalana no callarem", ha conclòs en una piulada a Twitter.